Ferrari domine l'endurance et Alpine surprend

Pour Ferrari et Alpine, la situation en Formule 1 et dans le championnat du monde d’endurance n’ont vraiment rien à voir. Alors que la Scuderia peine à lutter face à McLaren, Red Bull et Mercedes avec ses monoplaces, elle domine outrageusement la catégorie Hypercar du championnat du monde d’endurance avec sa 499P depuis le début de la saison.

Après avoir battu tout le monde lors de la première épreuve de la saison au Qatar, l’écurie italienne vient de signer un très beau doublé aux six heures de Spa-Francorchamps avec la 499P (et même un triplé aux qualifications !).

Alpine au plus haut niveau ou presque

Et le constat est aussi positif pour Alpine : alors que la division sportive du groupe Renault connaît toujours une grosse crise en Formule 1, les protos LMDh de l’enseigne française affichent un très bon niveau de compétitivité dans le championnat WEC. La voiture numéro 36 de Mick Schumacher, Frédéric Makowiecki et Jules Gounon a terminé sur la troisième marche du podium après avoir brièvement occupé la tête de la course à la faveur des ravitaillements. Elle aurait même sans doute pu viser une position encore meilleure sans une crevaison survenue en fin d’épreuve.

Peugeot malchanceux

Le week-end belge avait bien commencé aussi pour Peugeot avec une bonne quatrième position en qualifications, mais les 9X8 ont joué de malchance pendant la course : la numéro 94 a été accidentée et la numéro 93 a loupé la bonne fenêtre stratégique en ne s’arrêtant pas aux stands pendant les périodes de neutralisation de la course.

Notons aussi l’épreuve compliquée pour Toyota, le week-end catastrophique de Porsche et le manque de compétitivité criant des Aston Martin Valkyrie qui n’ont toujours pas réussi à marquer des points après deux courses.

Et pour Le Mans ?

Au championnat, Ferrari prend le large chez les constructeurs avec 136 points contre 71 pour Toyota, 64 pour BMW et 34 pour Alpine. L’écurie italienne domine aussi le classement pilotes et tout le monde se demande ce qu’il se passera aux 24 Heures du Mans : Ferrari va-t-il pouvoir réussir une incroyable passe de trois avec la 499P en restant invaincue ? Alpine pourra-t-elle viser là aussi le podium ? Quid des Toyota, Porsche et autres Cadillac ? Et quel niveau pour les Peugeot ? La plus célèbre des courses d’endurance, ça se passera les 14 et 15 juin prochains.