Devinez ce qu'il se passe quand on donne aux pilotes de F1 des voitures en Lego

Ce week-end, les pilotes du championnat du monde de Formule 1 étaient à Miami dans le cadre d’un évènement largement perturbé par la pluie. Après une course spring remportée par Lando Norris sur sa McLaren au terme d’une épreuve où c’est l’accident de l’Aston Martin de Fernando Alonso qui a décidé du vainqueur, Oscar Piastri a remporté sa troisième course d’affilée le dimanche et augmente son avance au championnat devant son coéquipier et Max Verstappen.

La course a d’ailleurs été le théâtre de très belles passes d’armes, notamment entre Max Verstappen et Oscar Piastri et surtout entre Verstappen et Norris quelques tours plus tard. Hélas, la compétitivité très supérieure des McLaren n’a laissé que peu de suspens en fin de course, les deux monoplaces de l’écurie de Woking ayant rapidement pris le large.

En Lego, c’est plus fun

Juste avant la course principale du week-end, les pilotes de la Formule 1 se sont rassemblés sur circuit pour une autre épreuve d’un genre très particulier : ils ont pris place dans de véritables Formule 1 en Lego biplaces, construites avec près d’un demi-million de petites briques chacune et équipées d’un petit moteur électrique leur permettant d’atteindre 20 km/h en vitesse de pointe.

Forcément dès qu’on met de tels compétiteurs au volant de machines aussi rigolotes, ils essaient de gagner. Peu importe s’il faut mettre ses rivaux dans le mur pour cela !

La Ferrari a gagné

Et c’est la Ferrari qui semble avoir gagné au terme d’une mini-course dans laquelle les coups de roue ont été nombreux. Voilà au moins une bonne nouvelle pour la Scuderia Ferrari, hélas incapable de se battre avec McLaren, Red Bull et même Mercedes en tête des courses actuellement.