Assembler une Formule 1 en Lego demande de la patience. Il faut en effet monter correctement la maquette à l'échelle 1:8 via 1361 pièces. Pour annoncer sa dernière création, la firme danoise la dévoile via une réplique à taille réelle. Vous l'avez reconnu : il s'agit de la Ferrari SF-24.

Reproduire une telle auto avec des dimensions semblables à la vraie implique un nombre beaucoup plus important d'éléments à combiner. Le travail des créatifs de la marque va jusqu'au bout de la démarche en reproduisant au maximum l'aspect de la monoplace via plus d'un demi-million de briques. Les 80 sponsors ainsi que tous les détails aérodynamiques sont de la partie.

Un modèle à la fidélité poussée

La déclinaison grand public à l'échelle 1:8 s'incarne via 1361 pièces au total. Conformément aux maquettes à monter Lego Technic, le moteur, la boîte de vitesse et les trains sont fidèlement reproduits avec des éléments mobiles. Un modèle qui rejoindra sur les étagères des fans Lego et Ferrari les précédentes F40, 512 M et Daytona SP3. Pour mémoire, la marque spécilialiste des briques et la firme de Maranello collaborent pour ces produits depuis 1998.

Déjà commercialisée dans les boutiques et sur le site Lego

La Ferrari SF-24 Lego Technic est disponible à la vente depuis le 1er mars dernier au tarif de 229,99 euros. Il est possible d'acquérir la miniature de la monoplace conduite par Charles Leclerc et Carlos Sainz l'année dernière en boutique dans les centres commerciaux ou sur le site internet Lego via sa page dédiée.