Mais quelle est cette étrange Renault 5 rouge ?

Commercialisée depuis la fin de l’année dernière, la Renault 5 E-Tech Electric s’impose comme la citadine électrique la plus vendue d’Europe pour l’instant (juste devant la Citroën ë-C3, sa concurrente un peu moins chère).

Elle existe dans ses trois niveaux de puissance : 95 et 120 chevaux (avec les petites batteries de 40 kWh) ou 150 chevaux avec la « grosse » batterie de 52 kWh. Sur les finitions d’entrée de gamme (Five et Evolution), elle impose la carrosserie monoton et laisse la possibilité, sur les finitions Techno, Iconic et Rolland Garros, d’opter pour une finition biton avec plusieurs combinaisons.

Mais le rouge, alors ?

Le nuancier de la Renault 5 ne propose pour l’instant aucune teinte rouge (ou orange), ce qui rend cette image prise dans les rues de Paris par notre photographe Eddy Clio pour le moins surprenante : que faisait cet exemplaire de R5 E-Tech rouge (ou orange foncé) ?

Il peut très bien s’agir d’un « covering » plutôt que d’une vraie peinture, mais la teinte semble très bien convenir à la petite citadine française (visiblement configurée ici en finition Techno).

Pas de rouge non plus chez Alpine

Notez que sa cousine « premium », l’Alpine A290, ne permet pas non plus d’opter pour le rouge dans son nuancier (elle n’existe qu’avec du gris, du noir et plusieurs bleus).

Alors, faudrait-il faire revenir ce coloris au catalogue de la Renault 5 E-Tech sachant que son ancêtre proposait bien des teintes de ce genre ? D’ailleurs, la Citroën ë-C3 propose bien du rouge au catalogue. De même que la Fiat Grande Panda, la Peugeot 208 ou encore l’Opel Corsa.