EV3 : la Kia of the year 2024

La concurrence : entre deux catégories

Le nouveau Kia EV3 entre en concurrence avec de nombreux SUV. Sa cible principale en France est le Peugeot E-2008. Le coréen présente une puissance supérieure, des technologies plus avancées, une garantie de 7 ans et un prix facial plus attractif. A la différence, le SUV de Kia est fabriqué en Corée du Sud, ce qui signifie qu’il est privé du bonus écologique. Même punition pour le Hyundai Kona électrique qui s’avère au final plus onéreux avec des capacités de batteries inférieures. La version Long Range s’oppose quant à elle à des concurrents comme le Renault Scénic E-Tech Electric Grande Autonomie (42 990€ bonus déduit) et la redoutable Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion (46 990 €), éligible au bonus de 4 000 €.

A retenir : un joli coup

Kia frappe un grand coup avec l’EV3. Ce SUV plus compact que citadin, présente suffisamment de polyvalence, en version « Long Range » pour servir de première voiture du foyer. Il rassure par son autonomie, optimise les volumes dans un gabarit contenu et dispose d'une technologie de pointe entièrement dédiée à l'électrique. Il faudra en contrepartie signer un chèque de plus de 40 000 € (sans bénéficier du bonus écologique) mais vous pourrez compter en tout cas au lancement sur une remise de la part de Kia. Kia est conscient que la clientèle traditionnelle des SUV compacts descend en gamme et cet EV3 se place comme une solide alternative aux SUV compacts électriques pur jus comme le Peugeot E-3008, Skoda Enyaq ou Volkswagen ID.4. Exception faite de la Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion (46 990 €), éligible au bonus de 4 000 €.

Caradisiac aimé

Le prix compétitif

Le confort général

Les technologies à bord

le nouveau système One Pedal

Caradisiac n'a pas aimé

La puissance de recharge décevante

Certains plastiques bas de gamme

Pas de bonus écologique