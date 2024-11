EV3 : la Kia of the year 2024

En France, ka gamme EV3 s’articule autour de trois finitions.

La finition EV3, à partir de 35 990 € est disponible avec les deux batteries. Elle embarque comme principaux équipements de série l’ouverture et démarrage sans clé Smart Key, le régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de navigation (NSCC-C), l’assistance active à la conduite sur autoroute, les projecteurs avant à LED, un chargeur triphasé 11 kW, la climatisation automatique bi-zone, ou encore le système d’info-divertissement à triple écran panoramique.

La finition Earth, à partir de 38 990 € également disponible avec les deux capacités de batterie, ajoute le système anticollision avec détection des angles morts (BCA), les vitres et lunettes arrière surteintées, les sièges avant et volant chauffants ou encore le siège conducteur réglable électriquement. La clé digitale 2.0, permettant d’accéder et de démarrer le véhicule grâce à son smartphone est également de série, avec la recharge par induction.

La finition GT-line, à partir de 45 990 €, est uniquement disponible avec la grosse batterie. Elle ajoute l’assistant à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2), les projecteurs avant à LED à 12 cubes avec fonctionnalité d’éclairage de bienvenue, les feux arrière-full LED au design distinctif « Star Map / Constellation » ou encore le hayon électrique à ouverture mains libres. Un éclairage d’ambiance personnalisable et dynamique vient habiller l’intérieur tandis que le système audio Premium Harman Kardon propose 8 haut-parleurs avec un amplificateur central.

Le point techno : une carte cadeau Les clients de l’EV3 se verront offrir une carte Kia Charge permettant d’accéder à la solution de recharge en itinérance de Kia. L’utilisateur pourra ainsi, avec ou sans abonnement, accéder à plus de 100 000 points de recharge français, dont fait partie le réseau de recharge ultra-rapide IONITY.