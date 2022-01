Essai vidéo - Kia Proceed (2022) : le breakfast

En Bref Shooting brake

A partir de 28 490 €

De 120 à 204 ch

Kia procède en ce moment au restylage de sa gamme Ceed. Cette famille est l’une des plus atypiques mais aussi des plus variées du segment des berlines compactes généralistes. Elle comprend, la berline, le break (SW), la version « SUV » baptisée XCeed mais aussi un Shooting Brake appelé Proceed. Il s’agit d’un break « coupé » à cinq portes (3 portes sur la première génération), une mode lancée par Mercedes avec le CLS, il y a quelques années. Cette carrosserie est vendue entre 1 000 et 1 7000 € (en fonction des finitions) de plus par rapport à la Ceed SW.

Les évolutions apportées à la Proceed sont similaires au reste de la famille et surtout bien visibles. Elles concernent en premier lieu l’arrivée d’une calandre plus musclée avec effet 3D, du nouveau logo qui trône au bout du capot, d’un bouclier aux arêtes plus prononcées et d’une signature lumineuse à trois points pour l’avant. Ce toit en arc de cercle façon Porsche qui vient mourir au niveau de la très jolie bande de feux arrière est conservé. Il offre un look à la fois élégant, sportif et très rare sur le marché. Pour trouver l’équivalent, il faudra se tourner du côté des premium et de la Mercedes CLA, dont le prix de départ correspond à la version haut de gamme (GT) de la Proceed (environ 37 500 €). De nouvelles jantes, quatre teintes de carrosseries et des sorties d'échappement rondes sur cette version GT enrichissent la personnalisation.

Si elle ne manque pas de personnalité en dehors, la Proceed s’avère bien plus sage en dedans. D’ailleurs, ne cherchez pas trop de changements à l’occasion du restylage. Quelques nouveaux modèles de sellerie, un levier de vitesse remanié et c'est à peu près tout. L’habitacle est sombre, hyper classique mais il faut le reconnaître très bien fini. La qualité perçue n’a rien à envier aux modèles européens. La principale nouveauté porte sur l’introduction d’une instrumentation grand format sur la version GT et d’un nouvel écran multimédia de 10,25 pouces. Il est rapide, simple à utiliser et compatible Android Auto et Apple CarPlay.

Difficile de concilier la forme et la fonction. Pourtant, à ce petit jeu le shooting brake coréen s’en sort plutôt bien. Les ingénieurs ont su préserver un espace correct pour les passagers à l’arrière et notamment au niveau de la tête tout en limitant la perte de volume dans le coffre (de 595 à 1 545 litres), et en conservant une banquette fractionnable, rabattable depuis le coffre. Ce dernier abrite également des rangements compartimentés sous le plancher. Si bien que comparée à des breaks « classiques », cette Proceed s’en sort avec les honneurs, le sex-appeal en plus.

Mais elle ne le fait pas gratuitement. La marche à grimper pour passer du break à la Proceed est comprise entre 1 000 et 1 700 €, en fonction de la motorisation et de la finition choisies. Cependant, le break de chasse fait l'impasse sur les deux premiers niveaux de finition pour démarrer directement avec la GT Line, affichée à 28 490 €. Un tarif en hausse de 2 000 € par rapport à "l'avant-restylage". L’équipement est un peu plus riche, certes, mais ne justifie pas en totalité cette inflation. A cela, il faudra ajouter un malus écologique, heureusement contenu, sur les versions les plus puissantes.