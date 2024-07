Kia rappelle plus de 13 000 véhicules en France

Même si son marché domestique est demandeur quasi exclusif de moteurs essence, le groupe Hyundai -Kia met, depuis plusieurs décennies, un point d’honneur à proposer des blocs Diesel à sa clientèle européenne. Même si ces derniers sont certainement, comme le veut la tradition du premier groupe automobile coréen, mis au point avec le plus grand soin, il arrive parfois que quelques faux pas soient commis.

La plus "petite" des marques de ce conglomérat, en l’occurrence Kia, en fait, depuis quelques semaines, la démonstration avec un rappel qui se voit référencé, en interne, du charmant code 220S15. Il s’agit ici de contrôler, et de corriger si nécessaire, la bonne lubrification de certaines variantes du moteur 1.6 CRDi, utilisé sur une large partie de la gamme.

Sur ce bloc, Kia a, en effet, remarqué que des substances étrangères pouvaient venir obstruer le filtre se trouvant en sortie de la pompe à vide/huile. Les techniciens devront vérifier que cette pompe n’est pas grippée et que la courroie l’entraînant n’est pas détériorée, faute de quoi il faudra, naturellement, procéder au remplacement de l’un ou l’autre, voire des deux, de ces éléments.

Une large partie du catalogue concerné

Selon le modèle et le nombre d’opération à effectuer, chaque voiture sera ainsi immobilisée entre 1 h 30 et 4 h 45.

Sept véhicules de la marque sont touchés par ce potentiel problème, représentant, au total 13 071 autos en France (105 888 en Europe) sans que le détail par type soit fourni. À noter que certains ont déjà été rappelés, contrôlés voire modifiés. Sont concernés une partie des Optima de 2019, des Ceed, des Ceed SW, des ProCeed et des Sportage de 2018 à 2020, ainsi que des Stonic et des XCeed de 2019 et 2020.