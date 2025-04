Voici la future berline électrique chinoise vendue par Stellantis pour attaquer la Tesla Model 3

La gamme de Leapmotor, ce constructeur automobile chinois distribué en Europe par Stellantis depuis l’année dernière, commence à s’etoffer. Après la micro-citadine T03 et le SUV familial C10, tous deux 100% électriques, Leapmotor vient de lancer une version hybride rechargeable (via un prolongateur d’autonomie fournissant de l'énergie au moteur électrique) de ce dernier modèle qui ne nous a pas totalement convaincus.

Et ce n’est pas tout : Leapmotor doit lancer plusieurs autres nouveautés sur notre marché d’ici l’année prochaine : outre le SUV compact B10 qui sera vraisemblablement produit en Europe, le constructeur chinois lancera aussi une « berline électrique compacte » comme il l’a annoncé l’année dernière.

Une grosse berline compacte

La voilà justement, cette berline électrique compacte. Dévoilée (comme d’habitude !) en avance par le ministère de l’industrie chinois qui la montre bien avant les campagnes de communication officielles du constructeur, elle dévoile un style très proche de celui du C10, avec des lignes douces et très simples.

Elle n’est d’ailleurs pas si compacte que ça, cette B01 : 4,77 mètres de long comme le rapportent les journalistes de Car news China, ce qui en fait une auto plus grosse que la Tesla Model 3 (4,72 mètres de long). Elle laissera le choix entre deux moteurs électriques, l’un à 132 kW (180 chevaux) et l’autre à 160 kW (217 chevaux). On ne connaît en revanche pas la taille des batteries, même si on imagine qu’elle utilisera des accumulateurs similaires à ceux du C10 (de 69 kWh).

Quel prix en Europe ?

Le ministère de l’industrie chinois annonce des prix locaux situés entre 100 000 et 150 000 Yuans selon la version, soit à partir de 18 000€ environ. Mais vous le savez, ces prix chinois bénficient de subventions énormes et n’ont rien de comparable à ceux des mêmes produits vendus chez nous. Mais si la B01 « européenne » fait l’effort de ne pas trop dépasser les 30 000€, elle aura peut-être une chance de convaincre des clients chez nous. Son efficience devrait être meilleure que celle du C10, théoriquement.