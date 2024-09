Cette petite société française à qui Stellantis a arraché la Leapmotor T03

Depuis quelques heures, il est possible d’acheter une Leapmotor T03 chinoise dans le réseau officiel de Stellantis. Dès la fin de l’année 2022, pourtant, Caradisiac essayait déjà cette microcitadine chinoise au rapport prix-prestations intéressant. Et pour cause, elle était alors importée chez nous par la société SN Diffusion – EVE qui venait de nouer un partenariat avec le constructeur Leapmotor.

Compte tenu des qualités de l’auto et même si l’augmentation des droits de douane pour les voitures électriques fabriquées en Chine et importées en Europe lui aurait de toute façon compliqué la tâche, il s’agissait sans doute là d’une stratégie laissant entrevoir un bon potentiel. Mais elle a été totalement broyée par celle de Stellantis, qui a dépuis décidé de devenir actionnaire de Leapmotor et d’organiser en interne la commercialisation de ses produits sur le marché européen.

« Bien noté »

Comme le racontre le patron de SN Diffusion Didier Sirgue dans un communiqué faisant le deuil de cette courte aventure commerciale, Carlos Tavares était venu observer la Leapmotor T03 sur le stand de l’entreprise lors du Mondial de l’automobile de Paris 2022 où la voiture était exposée. « C’est vraisemblablement à cet instant que le patron du géant européen saisit l’opportunité de ce nouveau marché », estime-i-t-il.

Mais à la fin de l’année 2023 lorsque Stellantis annonce sa montée dans l’actionnariat de Leapmotor, Carlos Tavares se contente de lui répondre un très court « bien noté » par SMS lorsque Didier Sirgue lui demande des précisions ce qu’il doit advenir du partenariat entre SN Diffusion – EVE et Leapmotor après cette annonce. Puis, le 1er mai 2024 raconte-t-il, il reçoit enfin un courrir de Leapmotor lui annonçant la résiliation immédiate du contrat. « Pour le président de SN/ EVE, ce sont des années d’investissement et un réseau de distribution réduit à néant », explique le communiqué. La loi du plus fort, encore une fois…