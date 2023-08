Scoop – Mercedes SUV EQC : en route pour 2024

Mercedes poursuit son travail de modernisation de gamme et prépare l’arrivée d’un nouveau SUV EQC dans sa gamme. Commercialisé à partir de 2019, le Mercedes EQC n’a pas réussi à convaincre, tant et si bien que la marque Mercedes a décidé d’arrêter la production de ce modèle cette année. Parce qu’il était le premier véhicule de la gamme EQ, le Mercedes EQC se trouve désormais un peu ringardisé par l’arrivée des nouveaux SUV électriques EQA, EQB, EQE, EQS.

Il est donc temps de changer et Mercedes s’en occupe activement et teste les prototypes du nouveau modèle Mercedes EQC sur route ouverte. C’est là que nos chasseurs de scoop l’ont rencontré et photographié. Dans le cadre de ces essais il est souvent suivi par un Mercedes GLC, on distingue malgré les camouflages que le nouveau Mercedes EQC affichera une face avant différente de celle du modèle thermique (ce qui était aussi le cas auparavant) avec notamment un profil plus plongeant. Cette face sera aussi différente de celle des nouveaux SUV électriques de la marque à l’étoile.

D’autres modifications de style devraient apparaître au niveau du capot et des flancs, avec des lignes plus marquées afin de donner une vraie personnalité à ce modèle afin que les ventes progressent par rapport à l’ancienne génération. À bord, le Mercedes EQC devrait bénéficier des derniers progrès de la technique en matière d’infodivertissement, tandis que sous le capot des motorisations électriques plus puissantes bénéficiant d’une plus grande autonomie devraient apparaître.