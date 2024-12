1 500 km en Audi RS 6 GT, un dernier go fast et puis s'en va

S’il faut mesurer l’Audi RS 6 GT face aux autres grandes super-sportives familiales 100% thermiques, la comparaison tourne court : la BMW M5 vient de devenir hybride rechargeable (727 chevaux à partir de 162 050€), la Mercedes-AMG E63 n’existe plus et la Porsche Panamera (désormais proposée uniquement en berline) utilise elle aussi la technologie hybride rechargeable dans ses versions de pointe.

Chez les électriques, la Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo de 775 chevaux coûte 216 197€ et n’aura aucun mal à surclasser la RS 6 GT au registre des performances et de l’efficacité pure. Avec évidemment moins de caractère moteur…

A retenir : un baroud d’honneur qui aurait pu aller encore plus loin

Extrême dans sa présentation extérieure et sa technologie de suspension, l’Audi RS 6 GT manque seulement d’un V8 poussé au maximum et de pneus semi-slick pour s’imposer comme la super-sportive familiale thermique la plus extrême de toute l’histoire de l’automobile. La RS 6 Performance, marginalement moins efficace et nettement plus confortable, reste objectivement une meilleure voiture. L’idée d’une série limitée à la préparation châssis un peu poussée pour célébrer l’histoire de sa lignée reste malgré tout une démarche assez touchante en soi, même si le prix de 230 000€ (et même 236 300€ en France avec les stickers de série) paraît assez délirant (surtout quand on ajoute les 60 000€ du malus français 2024 ou les 70 000€ du montant prévu en 2025). La RS 6 GT se limitera à 660 exemplaires dans le monde dont 34 pour la France.

Quel futur réserve Audi à cette RS 6 ? Aux dernières nouvelles, elle devrait devenir 100% électrique comme le reste de la gamme A6. Mais il n'est pas impossible qu'on découvre bientôt une nouvelle grande berline thermique sur la base de la nouvelle plateforme PPC, avec pourquoi pas une version ultra-sportive hybride rechargeable. La lignée des RS 6 100% thermiques, en tout cas, s'éteindra très probablement avec cette RS 6 GT.

Caradisiac a aimé

Le look quand même assez fascinant

Le comportement et l'équilibre de la voiture

Groupe motopropulseur rafiné

Habitabilité préservée

Caradisiac n'a pas aimé

Moins confortable que la RS 6 Performance

Moteur trop timide par rapport à la préparation châssis ?

Prix délirant