La nouvelle Audi RS6 e-tron de 2025 commence à se déshabiller

Les essais se poursuivent pour les prototypes de la nouvelle Audi Rs6 e-tron. Celle qui deviendra la plus performante de toutes les nouvelles Audi A6 e-tron, teste son freinage et ses capacités de régénération en tractant une remorque lourdement chargée (cette auto existera aussi en version S6 e-tron que l'on a déjà aperçue par ailleurs). On peut voir le même prototype de l'Audi RS6 e-tron débarrassé de sa remorque effectuer quelques essais de roulage sur une route des Alpes.

Désormais, les chiffres pairs seront réservés chez Audi aux véhicules électriques et la nouvelle Audi RS6 e-tron qui arrivera sur le marché l’an prochain devrait disposer d’une motorisation électrique affichant une belle puissance, puisque l’on parle de plus de 700 ch. Pour y arriver, Audi va doter son modèle de deux électromoteurs, ce qui lui permettra de bénéficier de quatre roues motrices.

Une berline Sportback pour commencer

Cette familiale sportive, contrairement à la version actuelle ne sera pas uniquement disponible qu’en break mais aussi en berline sportback. C’est cette dernière qui devrait être présentée en premier, la carrosserie break arrivant plus tard dans l’année 2025. Pour assurer à cette Audi RS6 e-tron une autonomie correcte, la batterie qui sera utilisée devrait avoir une capacité importante.

Architecture 800 volts grâce à une base technique PPE

En plus d’une grosse batterie, cette voiture va bénéficier de la plateforme PPE conçue en partenariat avec Porsche qui dispose d’une architecture 800 volts. Cela permettra de recharger plus rapidement sa voiture sur un superchargeur. Comme l’actuelle Audi RS6 Avant, cette berline disposera d’un système à quatre roues directrices et d’une suspension dotée d’un amortissement piloté.