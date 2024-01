Scoop – Audi A6 Avant e-tron : en route pour 2025

Comme l'Audi Q6 e-tron, l’Audi A6 Avant e-tron va bénéficier de la nouvelle plateforme PPE (Premium Platform Electric) conçue en partenariat avec Porsche. Il s'agit d'une plateforme réservée aux véhicules électriques. Elle utilise une technologie 800 volts permettant de réduire de manière importante les temps de recharge grâce à une puissance de charge maximale de 270 kW. Sur le prototype photographié, on distingue les nouveaux rétroviseurs-caméras qui devraient être disponibles de série sur ce modèle haut de gamme.

Ce modèle devrait être disponible également avec deux électromoteurs (un sur chaque essieu) afin de bénéficier d'une transmission intégrale. Les performances devraient être à la hauteur, puisque l’Audi A6 Avant e-tron devrait afficher une puissance de plus de 500 ch et avec l’aide d’une batterie de 100 kWh, l’autonomie pourrait dépasser les 700 km.

Disponible en deux carrosseries berline et break, l’Audi A6 e-tron sera produite en Chine. Si la berline doit être lancée vers la mi-2024 là-bas, le break attendra la fin de l’année pour être dévoilé et ne sera lancé qu’à la mi-2025 sur le marché européen, la berline l’ayant précédé de quelques mois sur le vieux continent. Quant aux berlines et break A6 à moteurs thermiques elles vont faire l’objet d’un renouvellement et changeront de nom pour devenir Audi A7 en 2025.