Scoop – Audi Q6 e-tron : derniers tests

De petits problèmes électroniques et techniques perturbent encore la présentation finale du nouveau SUV électrique Audi Q6 e-tron. C’est pourquoi la firme d’Ingolstadt poursuit intensivement les essais de mise au point de son nouveau modèle qui a déjà été présenté en avant-première au dernier Salon de Munich en septembre 2023. À cette occasion, Audi a présenté un modèle encore camouflé par d’imposants adhésifs bariolés mais l’habitacle était lui exempt de ces artifices.

On a pu alors découvrir un habitacle bien différent de celui des autres modèles de la marque aux anneaux. D’un style très épuré, l’habitacle de l’Audi Q6 e-tron fait la part belle aux écrans numériques avec un écran extra-large à technologie OLED de 26,4 pouces soit 67 cm pour le conducteur (il regroupe l’instrumentation et l’infodivertissement) et un plus petit (10,9 pouces/28 cm) pour que le passager puisse se distraire.

Pour les prototypes qui font les derniers essais routiers, le camouflage est encore présent mais de manière très limitée. On peut distinguer la forme définitive du modèle qui existera en deux versions dont l’une Sportback à la ligne plus dynamique. Pour ces modèles qui utilisent la nouvelle plateforme PPE conçue en partenariat avec Porsche, la technologie 800 Volts permettra des recharges rapides en 270 kW (jusqu’à 40 % de charge) sur les bornes prévues à cet effet. Le niveau de puissance du Q6 e-tron sera de 401 ch (Q6 e-tron) à 517 ch (SQ6 e-tron), les électromoteurs (un par essieu) seront associés à une batterie de 100 kWh. L’autonomie devrait atteindre les 600 km avec le modèle le plus efficient.