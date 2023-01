Salon de Bruxelles 2023 - Audi A6 e-tron : l'électrique, nouvelle norme des anneaux

Dans l’ancien temps, tous les modèles de la gamme d’Audi bénéficiaient de moteurs thermiques plus ou moins gros et puissants. Mais vous le savez, la marque aux anneaux prévoit de devenir entièrement électrique (au moins en Europe) d’ici la fin de la décennie. Voilà pourquoi après avoir lancé ses premiers modèles électriques, tous les membres de la gamme normale vont devenir progressivement des Audi e-tron. Y compris la familiale A6, déjà déclinée dans deux concept-cars électriques : l’A6 e-tron en 2021 et l’A6 Avant e-tron en 2022.

C’est la version berline qui aura les honneurs du salon de Bruxelles, une grande auto longue de cinq mètres au style assez doux bien qu’un peu massif. Cette A6 e-tron, que nous avions déjà pu approcher l’année dernière lors d’un atelier dans le noir, possède une technologie d’éclairage à la pointe : elle peut projeter un véritable écran devant ses roues et même vous permettre de jouer à un jeu vidéo grâce à cet écran lorsque l’auto est à l’arrêt. Elle envoie aussi des messages sur le sol pour donner des indications aux autres automobilistes. Malin, sauf que ces messages projetés ne se voient que la nuit. Dès que vous allumez la lumière, ils deviennent invisibles…

475 chevaux et 700 kilomètres d’autonomie

L’Audi A6 e-tron embarque une motorisation de 475 chevaux et 800 Nm de couple, lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 4 secondes mais aussi de parcourir environ 700 kilomètres sur une seule charge grâce à de grosses batteries dont la taille n’est pas précisée. La version de série de la voiture devrait arriver d’ici l’année 2025 et reposera sur la nouvelle plateforme PPE développée en partenariat avec Porsche. L’Audi A6 normale, elle, restera vraisemblablement au catalogue dans un premier temps (elle doit être restylée d’ici l’année prochaine). L’A6 thermique et l’A6 e-tron électrique devraient ainsi cohabiter en attendant la disparition de la familiale à énergie fossile.