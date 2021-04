Audi A6 e-tron : révolutionner la berline traditionnelle

Pour l'instant, Audi s'est "contenté" de lancer de nouveaux modèles électriques en partant d'une feuille blanche. E-Tron Quattro, puis E-Tron GT, ces autos ne sont pas des copies électriques de modèles déjà existants, mais des autos bien à part. Cette fois, Audi se lance réellement dans l'électrification d'une icone du catalogue.

L'A6 e-tron n'est qu'un concept, mais sachez qu'il représente déjà 95 % du véhicule de série en matière de design. En clair, rajoutez des rétroviseurs classiques, des poignées de portes et modifiez légèrement deux ou trois détails, et vous aurez alors cette A6 e-tron en tête. Un joli bébé, d'environ 4,95 mètres de long, qui n'entend toutefois pas remplacer la gamme A6. Audi l'a bien confirmé : l'A6 doit pouvoir répondre à tous les besoins. C'est pourquoi les deux autos seront vendues en parallèle. Il n'est pas encore question de passer totalement l'A6 à l'électrique : on a clairement senti dans la réponse de la marque que certains clients (comprendre les Américains, notamment, mais aussi les Chinois, un peu) étaient encore loin de renoncer au moteur à combustion. Pour des raisons d'infrastructure, mais aussi par conviction.

Cette grande berline, aux faux airs de coupés, promet une grande ouverture de coffre pour un accès pratique. Mais aussi un contenu technologique innovant : les feux OLED/Matriciels permettent de projeter des affichages sur le sol ou les murs. Il serait par exemple possible de projeter la direction en fonction de l'activation du clignotant par un symbole lumineux au sol.

Pour l'heure, Audi ne donne pas d'informations exactes sur les batteries utilisées, mais on sait que la gamme A6 e-tron "classique" ira jusqu'à 475 ch et 800 Nm avec les deux moteurs et le Quattro électrique. Elle effectuera ainsi le 0 à 100 en moins de 4 secondes, un temps proche de celui d'une Porsche Taycan.

Si le concept adopte d'énormes roues de 22 pouces, la gamme sera plus large avec un choix de jantes traditionnelles plus petites. Le passage à l'électrique de cette A6 a toutefois donné des ailes aux designers de la marque, qui se sont lâchés. Presque déroutant, tant le style est en rupture avec tout ce qui existant chez Audi : feux très effilés, nouvelle calandre élargie dans les coins, profil plus dynamique, la liberté de dessin fut plus importante sur cette e-tron que sur une A6 classique. Il a toutefois fallu garder en tête tout au long du processus de dessin le critère de l'aérodynamisme. Le calcul de la résistance de l'air étant dépendant du carré de la vitesse, à partir d'une certaine allure, l'autonomie des voitures électriques chute drastiquement.

Par son profil (voiture très longue, plutôt basse), l'A6 e-tron fait des merveilles, avec un coefficient de traînée de 0.22. Presque aussi bien qu'une Mercedes EQS, à 0.20. Audi, comme bien d'autres constructeurs, ne communiquent malheureusement pas la valeur de Scx, qui tient compte de la surface frontale de l'auto pour connaître la résistance réelle de l'auto à l'air. Dommage, une nouvelle fois.

En matière d'offres, Audi nous a confirmé que la berline ne sera pas la seule carrosserie. Sans le confirmer directement, le sourire du responsable du projet en a tout de même dit long sur la préparation d'une A6 e-tron Avant et d'une certaine RS6 e-tron. Il faut rappeler qu'une chose est déjà acquise : un Q6 e-tron sera lancé avant cette future A6 e-tron. Durant notre conférence, Audi a par ailleurs précisé qu'un modèle du segment inférieur utilisera la plateforme PPE (Premium Platform Electric), utilisée par cette A6 e-tron ou encore par l'e-tron GT. Il s'agira donc d'un modèle entre une A3 et une A4.