Audi A6 Avant e-tron Concept : le break restera branché

Même les concepts se déclinent. Un an après l'A6 e-tron concept, voici l'A6 Avant e-tron concept. Audi le dit lui-même, il passera le cap de la production. Preuve que la marque croit encore en l'avenir des breaks, ne profitant pas de sa transition vers l'électrique pour sacrifier ce type de carrosserie et tout miser sur les SUV ou crossovers, une voie que devrait emprunter Mercedes.

L'A6 e-tron sera une deuxième A6, 100 % électrique et proposée en parallèle du modèle thermique, dont la fin n'est pas encore prévue. La marque a rappelé lors de la présentation en avant-première de ce concept qu'il y avait encore un important marché pour les véhicules avec moteur à combustion, le développement de l'électrique ne se faisant pas à la même vitesse sur tous les continents. C'est d'ailleurs en Europe qu'il est le plus avancé, à marche forcée avec des réglementations européennes strictes.

Empattement étiré

Cette A6 e-tron sera basée sur une plate-forme dédiée à l'électrique, la PPE. Mise au point avec Porsche, elle sera inaugurée dans quelques mois par le SUV Q6 e-tron et un nouveau Macan électrique. Puis on la retrouvera donc sur l'A6 e-tron et sa déclinaison Avant.

Le concept du break reprend une bonne partie du look de la berline, avec par exemple la calandre Singleframe fermée et les fines optiques. Bien sûr, la partie arrière est inédite et se place dans la tradition des Audi Avant, avec par exemple un montant incliné. Comme sur le break A6 actuel, les épaules sont marquées. À l'arrière, il y a un bandeau de feux, élément distinctif des e-tron chez Audi. L'originalité vient de l'habillage argenté du becquet, lié à la ligne chromée qui surligne le vitrage latéral. Dans cet ensemble assez pur, le gros diffuseur du bouclier arrière dénote.

La marque évoque une batterie d'environ 100 kWh sur ce break. Mais en utilisant la totalité du sous-bassement, cette batterie se fait très plate. Ce qui permet à la voiture de garder une faible hauteur de caisse. Le concept mesure ici 1,44 mètre de hauteur seulement. La longueur est identique à la berline, avec 4,96 mètres. L'avantage de la plate-forme PPE, comme toutes les bases dédiées à l'électrique, est que l'empattement est étiré, ce qui favorisera l'habitabilité.

300 km de recharge en 10 minutes

Audi ne communique toutefois pas sur les dimensions à bord. L'habitacle n'a d'ailleurs pas été montré. On n'en sait donc pas plus sur le volume du coffre. On espère qu'il ne va pas souffrir de la présence d'un moteur sur l'essieu arrière et profitera d'une optimisation de l'espace grâce à la PPE. Les versions de base auront d'ailleurs un unique moteur à l'arrière. Sur le concept, il y a deux blocs, un sur chaque essieu, pour une puissance de 350 kW et un couple maxi de 800 Nm.

La marque promet une autonomie maximale de 700 km environ. Elle veut surtout mettre le paquet sur le temps de recharge, avec une technologie de charge 800 volts, qui permet de recharger la batterie avec une puissance de 270 kW. En 10 minutes, on retrouve 300 km d'autonomie. Encore faut-il trouver la borne pour. Audi veut toutefois prouver qu'on pourra utiliser quasiment normalement une A6 Avant électrique.