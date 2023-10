Scoop – Audi S6 e-tron : cap sur le Nürburgring

L’Audi A6 e-tron devrait arriver sur le marché dans le courant de l’année 2024, ensuite ce sera au tour du break Audi A6 Avant e-tron de débarquer. Pour les versions hautes performances comme cette Audi S6 e-tron, la commercialisation devrait avoir lieu en 2025. Le temps que la gamme se mette en place.

L’Audi S6 e-tron utilise la nouvelle plateforme PPE (Premium Platform Electric) qui a été conçue en partenariat avec Porsche (le Porsche Macan EV l'utilisera). Avec cette architecture disposant d’une technologie 800 volts, les temps de recharge devraient être courts. L’autonomie devrait, quant à elle, dépasser les 700 km grâce à l’utilisation d’une batterie de 100 kWh. En ce qui concerne la puissance, elle pourrait dépasser les 500 ch et, grâce à l’utilisation de deux électromoteurs (un sur chacun des essieux), la transmission sera intégrale.

Ce ne sera pas la seule sportive de la gamme, puisqu’Audi voudrait également lancer une version Audi RS6 e-tron. Pour différencier le plus possible ses modèles sportifs de la gamme « normale » A6 e-tron, le constructeur devrait abaisser la garde au sol de ces autos, les doter d’un diffuseur imposant, de freins et de disques de grandes dimensions ainsi que de jantes spécifiques.