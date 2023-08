Scoop – Porsche Macan EV : l’effeuillage commence

Alors que le Porsche Macan thermique va sasn aucun doute jouer les prolongations pendant encore plusieurs années, la future génération qui sera entièrement électrique poursuit ses essais. La présentation de ce nouveau modèle se rapprochant (son lancement est prévu pour 2024), les prototypes du Macan EV se débarrassent peu à peu de leur camouflage.

Le prototype photographié aujourd’hui montre un peu plus de détails sur le style futur Porsche Macan EV. On peut voir que les vitres latérales ne sont plus dissimulées, les boucliers avant et arrière n’ont pratiquement plus de camouflage, seuls subsistent quelques autocollants au niveau des projecteurs et du hayon arrière. On constate également que ce modèle dispose d’un toit ouvrant de grande dimension.

Ce modèle dispose de la nouvelle plateforme (PPE) conçue en partenariat avec Audi. Il existera dans sa version la plus puissante avec deux moteurs électriques (un sur chaque essieu) et affichera un peu plus de 600 ch ainsi que 1 000 Nm de couple. La présentation de ce modèle pourrait avoir lieu en fin d’année.