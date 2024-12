1 500 km en Audi RS 6 GT, un dernier go fast et puis s'en va

Nous sommes partis très exactement de l’aéroport de Dubrovnik en Croatie pour tracer vers le Monténégro et rejoindre les lacs de Kotor en passant par le bateau (qui ne coûte qu’une poignée d’euros pour la traversée).

La région regorge de routes absolument magnifiques et de points de vue somptueux : tout en haut de la « Kotor Serpentine », on se régale à admirer le paysage même si la largeur de la chaussée n’incite pas aux attaques de col endiablées.

Tout le contraire des routes au bitume impeccable qu’on trouve tout autour et notamment au niveau d’un point de vue magnifique sur le bord de la M-7, donnant sur les lacs de la région. On a aussi trouvé des routes superbes en nous rapprochant de la frontière bosniaque depuis la région de Kotor, avant de devoir hélas filer le long des voies rapides faute de temps.

Dommage, car la Bosnie regorge aussi de chaussées sublimes, notamment sur l’itinéraire permettant de rejoindre Sarajevo en passant près de Mostar.

En Croatie, autre pays bourré de routes toutes plus belles les unes que les autres, nous avons fait une halte à l’usine Rimac située à Sveta Nedelja près très loin de Zagreb. Hélas fermée au moment de notre arrivée (ce road trip se déroulait en plein week-end), elle mérite le détour avec des modèles exposés et même une visite possible.

Frustrés de devoir remonter vers l’Allemagne au plus vite sans pouvoir prendre le temps d’explorer les belles régions de Slovénie et des montagnes autrichiennes, on s’est enfin arrêté à Motorworld Munich pour le plus grand bonheur d’Eddy Clio. Outre un hôtel assez étrange (mais un peu cher) dont les chambres donnent notamment sur une concession Bugatti,

Ce gigantesque hangar regorge de voitures d’exception en tous genres comme vous pouvez le voir dans notre vidéo. On y a vu plusieurs Bugatti, une Aston Martin Valkyrie, des dizaines et des dizaines de supercars et même une McLaren F1. Un véritable paradis pour ceux qui aiment admirer des voitures, en plus d’un lieu de vie où l’on peut boire un verre avec des amis ou dîner. Puis, sur l’autobahn illimitée en direction de l’aéroport de Munich, on a dû relâcher l’accélérateur après 270 km/h à cause des pneus hiver. Dommage, car la voiture filait tranquillement vers sa vitesse maximale électroniquement limitée à 305 km/h…