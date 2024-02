Présentation vidéo (2024) - Audi RS6 Avant GT : la course dans le rétro !

Les amateurs d’Audi et de course automobile le savent : si la marque aux anneaux a brillé en rallye dans les années 1980 avec la S1 en Groupe B notamment, elle s’est également illustrée sur circuit, et s'est même faite particulièrement remarquer avec cette 90 GTO bodybuildée dont le 5 cylindres 2.2 turbo conduisait 720 ch vers sa fameuse transmission Quattro.

Certes, cette outrageuse berline n’a couru qu’en 1989, au championnat de sport-prototypes nord-américain IMSA, mais elle y a enregistré sept victoires aux mains de Hans Joachim Stuck. Elle aurait même pu batailler pour le titre si elle s'était rendue à toutes les épreuves de la saison.

Pour lui rendre hommage et, par la même occasion, lancer une ultime version délurée de sa RS6 Avant Performance, Audi a imaginé une série GT limitée à 660 exemplaires (un nombre inexpliqué !) fortement inspirée par l'illustre aïeule, avec notamment une grande bouche noire délimitée par la peinture biton, un aileron de hayon maous, ainsi que des sorties d’air derrière les roues avant qui ne sont pas chargées uniquement d'en mettre plein la vue mais également de réduire la pression et d’améliorer le refroidissement des freins.

Et pour ceux qui souhaitent une décoration évocatrice du glorieux passé de la marque, l'Allemande propose, outre des teintes Gris Nardo et Noir Mythic, cette livrée blanche (y compris pour les jantes) ornées de bandes de stickers noires, grises et rouges, étonnamment interrompues au niveau des portières. Les jantes Avus sont moins évocatrices dans leur dessin mais le montage de nouveaux pneus Continental Sport Contact 7 en 285 mm de large laisse espérer une adhérence accrue.

De la fibre de carbone pour une perte de poids symbolique…

Techniquement, le V8 4.4 biturbo n'évolue pas et dispose toujours de 630 ch et 850 Nm de couple, mais la RS6 GT s'allège de 15 kg en adoptant un capot ajouré, des ailes avant et des boucliers en fibre de carbone. Pas de quoi transformer ce break en ballerine, puisqu'il accuse encore 2 075 kg sur la balance, mais le 0 à 100 km/h y gagne symboliquement un dixième, soit 3s3. En parallèle, le débridage n'est plus optionnel, autorisant d'emblée une vitesse maxi de 305 km/h au lieu de 280.

Surtout, les trains roulants ont fait l’objet d’une attention particulière : la suspension spécifique est constituée de ressorts réglables permettant un abaissement de 10 millimètres, mais aussi d’amortisseurs ajustables en compression et en détente. La fiche technique mentionne également la présence de barres antiroulis rigidifiées de 30 % à la proue et 80 % à la poupe, mais aussi un nouveau réglage du différentiel arrière pour améliorer la motricité, l’essieu postérieur pouvant envoyer, sur ce modèle également, jusqu’à 85 % de la cavalerie.

À bord, l'ambiance sport est de mise avec une planche de bord, une console centrale et des accoudoirs recouverts de suédine à surpiqûres rouge et cuivre, tandis qu'un numéro de série fait son apparition. Par ailleurs, la trentaine de véhicules prévus pour le marché Français recevra d'office des sièges baquets carbone permettant d'épargner 4 kg chacun.

Des modifications qui imposent de sortir toutes ces séries spéciales de la chaîne de production pour les envoyer dans l’usine de Böllinger Höfe (initialement dédiée aux R8 et e-tron GT), où elles se verront installer, en une journée par sept employés qualifiés, tous ces éléments spécifiques.

Cela posé, en digne héritière d’une lignée de quatre générations, la RS6 GT Avant n’en reste pas moins une familiale dévouée puisque la confortable banquette subsiste, tandis que le coffre de 548 litres laisse imaginer tous types de chargements. Reste à en accepter le tarif : 230 000 € dans l'Hexagone, au lieu de 148 000 € pour une Performance. Certes, la dotation sera forcément pléthorique avec, en plus des sièges allégés, les freins céramique, mais quand même. Cela posé, Audi imagine d'ores et déjà remplir rapidement le carnet de commandes puisque les potentiels acheteurs seront sélectionnés sur dossier. Et bien entendu, les heureux élus devront s'acquitter du maxi-malus de 60 000 €. Que ne ferait-on pas pour acquérir un futur collector ?