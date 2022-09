Mondial de Paris 2022 – Nouveau Jeep Avenger, le cousin américain du Peugeot 2008

Trois ans après l'annonce de la fusion entre PSA et FCA, les grandes synergies techniques commencent à arriver au sein des gammes du nouveau géant mondial de l'automobile. Formant la nouvelle entrée de gamme de Jeep en dessous du vieillissant Renegade, le nouvel Avenger cache une version évoluée de la plateforme CMP commune aux Peugeot 2008, DS 3 Crossback et autres Opel Mokka. Plus court que le Renegade mesurant 4,23 mètres de long, il embarquera comme ces derniers une motorisation 100% électrique. Jeep ne communique pas encore sur la puissance, les performances ou la taille de la batterie. Mais elles seront au moins équivalentes à celles du groupe motopropulseur commun à toutes les petites autos électriques actuelles de chez Peugeot, Citroën, DS ou Opel (136 chevaux et 50 kWh de capacité). Le constructeur américain précise déjà que son autonomie maximale atteindra les 400 kilomètres, un chiffre en hausse par rapport à ce que peut faire par exemple une Peugeot e-208 (362 km WLTP).

Le Jeep Avenger ne devrait pas se limiter à la motorisation 100% électrique : des blocs essence seront également proposés pour ceux qui préfèrent la bonne vieille technologie du moteur à explosion. Jeep promet une ouverture des commandes simultanée avec celle des portes du Mondial de l'Automobile le 16 octobre, mais uniquement pour la variante électrique dans une édition spéciale de lancement qu'on imagine chère et suréquipée. Il sera produit dans l'usine de Tychy en Pologne.

La gueule de l'emploi ?

Avec un style aussi affirmé et fort en gueule, l'Avenger possède de solides arguments pour plaire à la clientèle des crossovers urbains sur un marché pourtant déjà très concurrentiel. Mais il nous reste encore à découvrir son intérieur, sa tarification et la composition de sa gamme.