Et la voiture de l'année 2024 des lecteurs de Caradisiac est...

Le jury de l’élection de la voiture européenne de l’année (COTY) vient d’entrer dans la phase finale de son élection. Il ne reste plus que sept prétendantes à ce titre honorifique : le Renault Scénic E-Tech, le Peugeot 3008 / E-3008, la BMW Série 5 / i5, le Volvo EX30, le Toyota C-HR, le Kia EV9 et la BYD Seal.

Parmi cette liste des finalistes, certains véhicules nous paraissent favoris du fait de leur positionnement et du contexte dans leurs marques respectives. Le Peugeot 3008, par exemple, possède tout pour gagner car il dispose d’une version 100% électrique (un élément semble-t-il déterminant dans l’élection depuis deux ans) de la même façon que son rival direct, le Renault Scénic E-Tech. Le Volvo EX30 paraît bien armé lui aussi, même si sa fabrication en Chine risque de constituer un obstacle au titre. Le Toyota C-HR semble aussi bien placé sur le papier et a d’ailleurs eu le vote de l’un des membres de la rédaction de Caradisiac, favorisant largement le Scénic E-Tech après un petit tour de table.

Les lecteurs choississent le Renault Scénic E-Tech

Les lecteurs de Caradisiac semblent d’accord avec la rédaction sur ce point : ils ont voté à l’écrasante majorité pour le nouveau SUV électrique de la marque au losange (48% du total des votes). Le Peugeot 3008 arrive second avec 16% des votes et le Toyota C-HR est troisième (9%) devant les Volvo EX30 et BMW Série 5 / i5 ex-aequo à 8%. On trouve ensuite la BYD Seal à 6% et le Kia EV9 termine dernier avec 5% des voix. Rappelons que ces votes n’auront aucune influence sur l’élection de la voiture de l’année, dont le verdict sera connu le 26 février prochain pendant le salon de Genève 2024. A moins que les jurés ne lisent Caradisiac et ce que pensent ses lecteurs, qui sait…