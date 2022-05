Présentation vidéo - Renault Scénic Vision : retour vers le futur

Le Scénic est mort. Vive le Scénic. Alors que la marque au losange vient d’annoncer l’arrêt de la commercialisation de son monospace compact, le constructeur nous révèle aujourd’hui son nouveau concept : le Scénic Vision, qui préfigure le futur véhicule familial compact de la marque, 31 ans après la présentation du concept qui a créé le premier Scénic.

Renault continue sa révolution. Logiquement, ce concept est une sorte de prolongement de la nouvelle orientation stylistique mise en place par les équipes de Gilles Vidal, le responsable du style de Renault. Déjà aperçu sur la Megane E-Tech, ce design évolue encore et prend pour point central le logo qui vient d’être renouvelé. Ainsi, tous les détails de la carrosserie, notamment ceux de la face avant semblent être un prolongement de celui-ci. L’un des principaux changements concerne la signature lumineuse. Comme sur la Mégane électrique, les feux de jour en forme de C courants chez Renault ont disparu. Cette signature, qui est également différente de celle de la Mégane se caractérise par une forme d’éclair, qui est associée à des projecteurs très fins.

L’ensemble est très musclé, plus que les dernières productions de la firme française avec des lignes de caisse marquées que ce soient au niveau du capot, du bas des portes avant ou de l’épaulement arrière très sculpté. C’est justement la partie arrière qui a fait beaucoup parlé lors de cette découverte tant celle-ci fait penser à des modèles du groupe Volkswagen à l’image des Volkswagen ID.3 ou Seat Arona, notamment au niveau du montant arrière et de la custode.

L’une des curiosités de ce concept réside dans ses grandes roues de 21 pouces dotées de volets actifs. Lorsque la voiture est en mouvement (vitesse ≥ 10 km/h), ils se ferment pour un meilleur aérodynamisme, et dès que la voiture ralentit et que sa vitesse descend sous les 10 km/h, ils s'ouvrent pour un meilleur refroidissement et une évacuation de la chaleur produite par les freins. Un mécanisme contribue à garder les logos positionnés sur les roues en position verticale.

Long de 4,50 m, ce concept se situe pleinement dans la catégorie des véhicules compacts. Le modèle définitif prévu pour 2024 sera destiné à un usage familial, mais il ne s’agira pas d’un monospace comme en atteste sa hauteur de 1,50 m. L’accès à l’habitacle est facilité par la présence de portes à ouverture antagoniste qui dispense d’un montant central et surtout s’ouvrent automatiquement grâce à la reconnaissance faciale.

Si l’extérieur est proche de la réalité, l’intérieur en est très loin. Il pourrait devenir réel aux environs de 2028. Ainsi, la planche de bord est particulièrement futuriste. Cela se traduit tout d’abord par un écran qui court sur toute la largeur de l’habitacle, qui sert à afficher les informations liées à la conduite,le multimédia mais aussi les images founies par les rétroviseurs caméras. Le volant se rapproche d’un manche d’avion à l’image de celui des nouveaux Tesla Model S ou du Lexus RZ, mais celui-ci se distingue par son écran central.

On remarque immédiatement les 10 petits écrans de la taille d’une montre connectée répartis dans l’habitacle, qui peuvent retranscrire des informations diverses, variées et surtout personnalisées. On en trouve quatre au centre de la planche de bord, deux à gauche du conducteur, deux autres au niveau des contre-portes avant tandis que les deux derniers sont destinés aux passagers arrière en étant implantés entre les sièges avant. Ces derniers particulièrement enveloppants accueillent une technologie d’airbags inédite. Dénommé airbag cocon, ce dispositif entoure totalement le passager lorsque celui-ci se déploie. Plus besoin dans ce cas-là des autres airbags, ce qui permet de libérer beaucoup de place dans l’habitacle. Ces sièges accueillent dans leur dossier des caméras, des micros et des haut-parleurs qui permettent aux occupants arrière d’échanger sereinement avec les passagers avant, mais aussi d’écouter des musiques distinctes. Reprenant l’architecture classique d’un modèle électrique et avec un empattement de 2,84 m, ce concept offre une belle habitabilité arrière avec notamment l’absence de tunnel de transmission.

Au-delà de son organisation, ce concept innove par le choix des matériaux puisqu’ils ont tous un haut niveau de recyclabilité (supérieur à 70 %). Ainsi, le sol qui ressemble à de la marqueterie a été réalisé en réutilisant des bouteilles de lait et des tuyaux de PVC. Le résultat est spectaculaire. Ne vous fiez pas aux couleurs irisées sur les contre-portes ou la planche de bord. Ces pièces sont simplement blanches mais avec des jeux de lumière, elles prennent de la couleur.

Véhicule 100 % électrique, ce Scénic Vision sera animé par le même moteur que la Mégane E-tech à savoir un bloc électrique de 160 kW mais celui-ci en diffère par le fait qu’il est alimenté par une batterie de 40 kWh et par une pile à combustible de 15 kW. Il s’agit donc d’un hybride électrique/hydrogène. Renault annonce une autonomie de 800 km. De quoi parcourir un trajet Paris - Marseille avec seulement un arrêt de 5 min quand le réseau hydrogène sera développé, à l’horizon 2030. Avec ce concept, Renault confirme son intérêt pour les alternatives au thermique. L’hydrogène en est bien évidemment une, particulièrement crédible comme en atteste la mise en place de la filiale Hyvia qui commercialise déjà des utilitaires fonctionnant à l’hydrogène.

Non ce concept ne deviendra pas réalité en l’état, c’est une certitude. Toutefois, certaines pistes vont se retrouver dans des modèles de série dans des délais plus ou moins proches. Pour le style extérieur, ce sera 2024, pour l’intérieur 2027-2028 et pour le moteur, il faudra patienter jusqu’à 2030.