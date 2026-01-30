Xpeng : l’offensive méthodique pour conquérir les flottes françaises

Petites parts de marché, mais grosses ambitions. S’il représente à peine 0,4 % du marché français Xpeng entend y doubler ses ventes en 2026. Et diversifier ses canaux de distributions.

Alors que la grande majorité de ses placements (70 %) se font auprès des particuliers, le constructeur de Guangzhou, entend convaincre les flottes de miser sur ses modèles, avec l’ambition d’y réaliser 50 % de ses ventes.

L’art de contourner l’Eco-score

Malgré que la marque ne possède aucun modèle écoscoré, donc éligible à la prime (CEE), pour Thomas Rodier, directeur marketing France, ce n’est pas un frein absolu. « Toutes les entreprises ne raisonnent pas uniquement en fiscalité. Certaines privilégient l’usage et la technologie. »

Depuis la disparition du bonus écologique pour les entreprises, cette prime CEE (380 € à 540 € par véhicule) n’a plus le même impact pour les gestionnaires de petits volumes véhicules. Les quelques centaines d’euros manquants sont largement compensés par les tarifs compétitifs. Le constructeur peut également en assumer lui-même le coût via une négociation client.

Les TPE préférées aux grands comptes

Pour ces raisons, la marque préfère dans un premier temps délaisser les grands comptes pour cibler les TPE, artisans et professions libérales. Ces structures, non soumises aux quotas de la Loi LOM, ni à la Taxe Annuelle Incitative (TAI), (jusqu’à 4 000 € d’amende par véhicule électrique manquant en parc), sont moins sensibles à ces aspects fiscaux.

La sécurité contre la décote

Pour rassurer les gestionnaires sur la valeur de revente, Xpeng s’appuie sur deux piliers. Le partenariat avec Ayvens, pour le leasing opérationnel, qui assure la valeur résiduelle du véhicule. En parallèle, le constructeur décline aux micro-flottes (artisans, indépendants et très petites entreprises), les modes de financement mis en place par CGI Finance pour les particuliers, où le concessionnaire s’engage directement sur le « Buy-back » (engagement de reprise).

Il ne s’agit pas de savoir combien coûte la voiture à l’achat, mais combien elle coûte réellement « à l’usage » chaque mois. Pour rassurer le gestionnaire de flottes sur le coût de possession de la voiture, Xeng joue un prix catalogue très compétitif qui permet d’afficher perte financière réelle (le coût de détention) plus faible que sur un modèle premium européen de même gamme.

La technologie comme levier de productivité

Pour séduire les entreprises, le constructeur joue sa carte maîtresse : l’architecture 800 volts. Là où recharger une batterie chez nombre de concurrents demande 30 minutes, Xpeng promet une recharge de 10 % à 80 % en seulement 12 minutes. Et les trois futurs modèles attendus pour 2026 (Un SUV C, un SUV D et un 7 places) disposeront toutes de cette technologie. Un argument sur lequel compte capitaliser la marque.

Une vision à long terme

Pour pérenniser sa percée sur le marché français et s’affranchir des droits de douane, Xpeng étudie déjà une implantation industrielle en Europe. Une stratégie de patience et de méthode qui rappelle celle de BYD, un autre constructeur chinois.