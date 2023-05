En bref

SUV de luxe

À partir de 91 350 €

Ce restylage de milieu de carrière prend des allures de nouvelle génération, tant il est profond. L’objectif premier est naturellement de continuer sur la même lancée, à savoir rester numéro 1 des ventes mondiales de Porsche en 2022, mais en filigrane, on devine que c’est aussi et surtout pour faire vivre cette génération, la troisième, le plus longtemps possible. Poussé et contraint par la fiscalité et l’union européenne, le Cayenne effectuera le grand saut vers le 100% électrique en 2026. Il sera fabriqué dans l’usine multi-marque de Volkswagen à Bratislava. Il sera accompagné durant quelques mois par cette version thermique et hybride.

dailymotion Essai vidéo - Porsche Cayenne (2023) : une rallonge avant l'électrique

Visuellement, les évolutions apportées au SUV de luxe et à son dérivé coupé, version la plus vendue (+ 4 080 € ), sont visibles. La forme des feux se rapproche du Taycan et adopte l’éclairage Matrix LED de série. Ces derniers peuvent désormais être équipés, en option, de la technologie « HD Matrix LED » qui permet de piloter le faisceau lumineux plus rapidement et plus précisément, jusqu’à environ 600 mètres. Sur la partie arrière, on note la migration de la plaque d’immatriculation dans le pare-chocs et le bandeau lumineux à la manière de la dernière 911.

A bord, le raffinement est toujours de mise mais les modifications sont plus conséquentes, puisque la Cayenne reprend - à quelques détails près - le cockpit du Taycan, qui revendique un univers tout numérique. Ce dernier est composé d’une instrumentation, d’un écran centrale tactile de 12,3’’ et, en option, d’un troisième écran dédié au passager avant. Totalement nouveau, ce dernier est orienté de manière que le conducteur ne puisse le voir.

Le Cayenne est équipé du dernier système PCM (Porsche Communication Management). Plus puissant ce dernier dispose de la commande vocale « Hey Porsche » qui permet par exemple de changer la température à bord ou lancer une application spécifique. Ce dernier fonctionne plutôt correctement. On note également l’arrivée d’applications natives comme Spotify ou Apple Music. Vous n’avez donc plus besoin de votre smartphone dans la voiture, il vous suffira juste d’appairer votre compte à l’interface Porsche.

Si l’on s’éloigne davantage du « un bouton/une fonction » si cher à la marque, le Cayenne ne délaisse pas pour autant les commandes physiques. Les fonctionnalités essentielles ont pris la place du levier de vitesses au pied de la console centrale complétées par un écran tactile additionnel. La commande de boîte, elle, a migré vers le volant. Cette réorganisation a permis d’améliorer les aspects pratiques avec l’arrivée d’un grand bac et de ports USB-C compatibles avec la recharge rapide.

Le Cayenne conserve ses bonnes dispositions familiales avec un espace très généreux aux places arrière, une banquette coulissante électriquement, de nombreux éléments de confort et surtout un grand coffre dont le volume varie entre 625 litres pour l’hybride et 745 litres pour les autres versions. Autrement dit, l'Allemand reste l’un des meilleurs élèves de sa catégorie.