L'Audi Q6 e-tron (2024) n'est pas beaucoup moins cher que le Q8 e-tron

Il y a désormais trois SUV électriques dans la gamme d’Audi (ou cinq si l’on ajoute la version « Sportback » des Q4 e-tron et Q8 e-tron). Le « petit » nouveau, le Q6 e-tron, arrive enfin sur le marché après de longs retards liés à la conception de sa plateforme. Reposant sur la nouvelle architecture PPE comme le dernier Porsche Macan EV, il mesure 4,77 mètres de long et se positionne donc légèrement au-dessus des Tesla Model Y (4,75 mètres) et autres Ford Mustang Mach-E.

En termes de prix, en revanche, il vise beaucoup plus haut. La marque aux anneaux vient de dévoiler les prix français du nouveau SUV électrique et ils sont élitistes : 83 450€ pour l’entrée de gamme en finition Design, ou 87 550€ pour la finition S-Line. De quoi le rapprocher de son grand frère Q8 e-tron dont les prix démarrent à 89 100€, même s’il s’équipe à ce prix de plus grosses batteries de 94,9 kWh net (contre 89 pour le Q8 e-tron de base) et d’un bon niveau d’équipement de série. La version SQ6, dont le groupe motopropulseur produit 489 chevaux en puissance maximale contre 387 pour le Q6 « normal », s’affiche elle à 99 870€.

Un prix très proche du Porsche Macan

Les prix du Q6 e-tron restent très proches de ceux du nouveau Porsche Macan, disponible à partir de 86 439€ avec le même groupe motopropulseur de 387 chevaux. Ou de ceux d’un BMW iX plus gros, affiché à 84 200€ avec des batteries moins grosses. Le Q4 e-tron, quant à lui, démarre actuellement à 53 500€.