L’Audi Q4 e-tron s'offre le bonus écologique

Initialement, l’Audi Q4 e-tron Design est facturé 53 000 €, un tarif qui ne permet pas à ses acquéreurs de bénéficier du bonus de l’État. Pour rectifier le tir, la marque allemande lance la série Design Édition sur la version 45 avec un prix fixé à 46 900 €. En plus d’un bonus applicable, cette série intègre la peinture métallisée, la navigation, le hayon électrique ou encore les sièges avant chauffants. Cette version 45 hérite aussi des dernières améliorations techniques à savoir un moteur développant 285 ch et une autonomie atteignant jusqu’à 533 km.

Avec cette offre, Audi pourrait se donner les moyens de relancer les ventes de son SUV électrique. Comme nous l’évoquions hier, il ne se vend pas autant que prévu. Audi avait préparé une nouvelle ligne de production à Bruxelles qui n’est plus d’actualité. Le site d’assemblage de Zwickau en Allemagne répond sans problème à la demande, d’autant que ses cousins techniques fabriqués sur ce même site, les Volkswagen ID.4 et ID.5, n’atteignent pas non plus leurs objectifs.

Seulement, Audi a prévu que cette offre soit limitée à seulement 400 exemplaires, un peu court pour relancer les ventes. À moins que la marque ne change d’avis.

Le nouveau bonus connu le 15 décembre

Audi n’est pas la seule marque à donner un coup de pouce à ses modèles électriques. Hyundai fait de même en abaissant le prix de ses Ioniq 5 et Ioniq 6 et Ford propose son Mustang Mach-E à 45 790 €. De son côté, MG a prolongé son offre de location à 99 € par mois pour sa berline MG4 et son break MG5 jusqu’à la fin de l’année.

Si le barème du malus écologique qui s’appliquera en 2024 est connu, on ignore encore le montant et les conditions qu’il faudra remplir pour profiter du bonus. Toutefois, il se pourrait qu’il reste proche de l'actuel. Réponse le 15 décembre lors de son annonce.