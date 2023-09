Les MG4 et MG5 à 99 € par mois jusqu'à la fin de l'année !

Les constructeurs chinois ont décidément les dents longues. Le dernier salon de Munich a été marqué par la présence de nombreux acteurs comme BYD, XPeng, Leapmotor, ou encore Forthing. MG était évidemment de la partie, mais cette marque a déjà prouvé sa motivation en lançant en juillet et août une offre imbattable sur sa MG4. La marque proposait sa berline à 99 € par mois, sans apport, via une formule de location longue durée de 24 mois pour un kilométrage total de 20 000 km.

En toute logique, l’opération a été un succès puisque 600 voitures ont trouvé preneur en l’espace de deux mois. MG décide donc de reconduire l’opération, et ce, jusqu’à la fin de l’année.

Seulement, la marque va plus loin puisqu’elle fait de même avec la MG5, le seul break compact électrique du marché. Pour ceux qui souhaitent conserver leur auto plus longtemps, la location peut être étendue sur une durée de 48 mois au prix de 149 € par mois.

Sans apport sous conditions

Dans le cas de ces MG4 (version Standard) et MG5 (version Comfort), le premier loyer est de 9 500 €. Mais ce dernier peut devenir nul après déduction du bonus écologique (sous condition de revenu fiscal de référence par part inférieur à 14 089 €) et de la prime à la conversion de 2 500 € (sous réserve de mise au rebut d’un véhicule diesel mis en circulation avant 2011 ou essence mis en circulation avant 2006 et sous condition d’éligibilité).

Dans le cas d’une location plus longue, l’apport peut devenir nul selon les mêmes conditions, puis les 47 loyers mensuels s’élèvent à 149 € pour un kilométrage maximal de 40 000 km.