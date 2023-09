Le stand XPeng : surprenants P7 et G9 - En direct du salon de Munich 2023 (vidéo)

Au salon de Munich, il y a des espaces fermés couverts, que l'on trouve au "Messe", l'équivalent du parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Mais il y a aussi des espaces ouverts, officiellement baptisés d'ailleurs "Open Space".

Et c'est là, et plus précisément sur la Königsplatz, que nous trouvons, coincé entre Ford, Tesla et Rimac, le petit stand XPeng, qui a tout de même amené deux véhicules. Nous avons donc d'un côté une grande berline, la P7, et de l'autre un gros SUV, le G9.

Tous deux sont des modèles 100 % électriques, typés haut de gamme, pour ne pas dire premium, et à fort contenu technologique, le fondateur de la marque Xiao Peng (d'où le nom XPeng..) étant à la base féru de logiciels et de nouvelles technologies, autant que d'automobile.

Sur la forme, on a affaire à deux gros bébés. La P7 mesure 4,88 m le long et 1,90 m de large. Esthétiquement originale, ce que le colori jaune fluo du modèle exposé sur le stand ne calme pas, elle dispose aussi dans sa version "wing edition" de portes avant qui s'ouvrent en élytres. C'est marquant mais pas forcément pratique. En tout cas elles sont électriques.

L'intérieur est spacieux, contrairement au volume de coffre, limité à 440 litres. La présentation est moderne, avec deux écrans numériques, une absence quasi-totale de boutons, et une planche de bord épurée.

Et la qualité de fabrication est franchement bonne, ce qui commence à devenir de moins en moins une surprise avec les nouvelles marques chinoises.

Techniquement, il y a eu une mise à jour 2023. La P7 opte pour une architecture électrique en 800 volts, et une batterie de 81 kWh, qui offre une autonomie comprise entre 562 km (2 roues motrices) et 586 km (4 roues motrices) selon le protocole NEDC, qui est souvenez-vous bien plus optimiste que le WLTP. En 4x2, la puissance est de 203 kW (276 ch) et le couple de 440 Nm. En 4x4, la cavalerie grimpe à 348 kW, contre 316 précédemment (soit 473 ch contre 430) et 757 Nm. Le 0 à 100 est abattu alors en 3,9 secondes.

La recharge peut s'effectuer sur borne rapide à 180 kW de puissance maxi.

5 minutes pour récupérer 200 km pour le G9

De son côté, le G9 est encore plus costaud. Basé sur la même plateforme que la P7, il mesure lui 4,89 m, et dispose de 660 litres de coffre, plus 71 litres dans le coffre avant. Il a comme concurrent plutôt le Tesla Model Y, ou encore les Mercedes EQC ou BMW iX3.

Esthétiquement assez massif, il propose des lignes assez lisses et presque bio design, dans la même veine que la P7 d'ailleurs.

À l’intérieur, c'est là aussi très luxueux. Les matériaux sont de belle facture, la sellerie camel en cuir présente bien. Les réglages sont électriques aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. la banquette peut même s'allonger aux places latérales, pour mieux supporter les cuisses.

La planche de bord apparaît comme très technologique, avec trois écrans numériques, dont deux en enfilade, de belle taille (au moins 13 pouces estimés). Le second, en face du passager, n'est pas visible pour le conducteur, on ne le voit bien que de face, ce qui permet de regarder un film sans troubler le conducteur. L'absence de bouton, comme dans la P7, est de nature à complexifier l'ergonomie. Tout passe par les écrans dans les XPeng.

Par ailleurs, la qualité des matériaux est encore une fois étonnante, dans le bon sens, et les assemblages semblent sérieux. Les chinois ont vite rejoint les standards européens, et même premium, sur ce point précis. Comme dans la P7, on trouve deux chargeurs de smartphone par induction sur la console centrale, ce qui est bien pratique.

Les caractéristiques techniques du G9 sont encore plus impressionnantes que pour la P7. Il dispose également d'une batterie en architecture 800 volts, de 98 kWh de capacité, qui lui offre une autonomie maximale de 570 km pour la version 4x2 selon le cycle WLTP. Les capacités de charge sont également records puisque XPeng annonce une puissance maxi de 400 kW et la possibilité de récupérer 200 km d'autonomie en 5 minutes ! Cela semble bien optimiste cependant. Et à vérifier dans la vraie vie. De toute façon, les bornes les plus puissantes en Europe ne délivrent que 350 kW (Ionity).

La puissance en 4x2 est annoncée à 312 ch, et en 4x4 à 551 ch.

À noter aussi que le G9, doté d'une multitude de capteurs et de deux Lidar situés dans les optiques, est théoriquement prêt à la conduite autonome de niveau 4 (soit une conduite entièrement automatisée, sans besoin de reprendre le contrôle en cas de difficulté de l'auto à gérer...).

Au niveau des tarifs, rien de fixé évidemment pour la France, même si une commercialisation est bien annoncée en 2024 via un réseau de concessionnaires en propre. Mais les tarifs aux Pays-Bas sont compris entre un peu plus de 50 000 € pour la P7 de base, et un peu moins de 72 000 € pour le G9 en finition haute 4x4.

L'instant Caradisiac : incroyables chinois

Il faut le reconnaître, humblement. Les marques chinoises qui débarquent en Europe le font avec des produits qui n'ont, sur le papier, vraiment rien à envier aux produits européens. Et qui sont même en avance dans certains domaines, comme la puissance proposée, les capacités de batterie, les technologies embarquées et même les équipements de confort. Le tout pour des tarifs certes élevés, mais bien moins que ceux des modèles premium de chez nous équivalents, auxquels ils peuvent être comparés. Et le public allemand vient en nombre, curieux, voir à quoi ça ressemble. Le stand était à ce titre bien occupé.