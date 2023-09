Leapmotor dans les starting-blocks. En direct du salon de Munich 2023 (vidéo)

BYD, MG, Seres, Forthing ou encore Leapmotor, ces marques chinoises, souvent inconnues auprès du grand public, sont bel et bien présentes sur ce salon allemand, et la taille de leur stand en dit long sur leur prétention. Pour sa part, Leapmotor est déjà présent France avec sa T03, une berline citadine électrique que nous avons pu essayer en novembre 2022. D’une longueur de 3,62 m, et d’un style proche de celui d’une Smart Forfour, elle se cantonne, de par son gabarit, à la ville. Pourtant, sa batterie de 41,3 kWh permet d’envisager 230 km sur route (280 km sur le cycle WLTP).

En plus de la T03, Leapmotor a fait le déplacement avec le C10. Il s’agit d’un tout nouveau modèle électrique bénéficiant de l’architecture LEAP3.0 qui intègre une batterie directement implantée dans le plancher (Cell-to-Chassis) et un moteur électrique refroidit par huile. Les puissances atteignent 170 kW (soit 231 ch) et 250 kW (soit 340 ch) selon qu’il soit équipé d’un seul (4x2) ou de deux moteurs (4x4). Ce sont les seuls chiffres donnés à ce jour, l’autonomie reste encore inconnue.

Le stand permet également d’approcher le C11, un SUV de 4,75 m de long, qui promet une autonomie de 500 km. Un chiffre à relativiser nettement puisqu’il est obtenu sur le cycle d’homologation chinois, nettement plus favorable que le WLTP. La capacité de la batterie n’est pas énorme, 69 kWh, mais le moteur de 272 ch devrait suffire.

Ce C11 n’est pas uniquement électrique puisqu’il existe en version hybride rechargeable. Grâce à sa batterie imposante de 43,7 kWh, il peut parcourir jusqu’à 285 km, toujours selon le cycle CLTC. Dans l’habitacle, il fait la part belle aux écrans avec pas moins de trois écrans dont les tailles varient de 10,25 à 12,8 pouces.

Le haut de gamme est incarné par la berline C01. D’une longueur de 5,05 m, elle embarque une batterie de 89 kWh, assurant un rayon d’action maximale de 717 km sur le cycle CLTC. Grâce à son pavillon bas (1,51 m) et ses formes aérodynamiques, Leapmotor indique un Cx très intéressant de 0,22. Quant à la mécanique, ses deux moteurs de 200 kW (soit 272 ch) chacun propulse cette grande berline à 100 km/h en moins de quatre secondes.

Dans deux ans en Europe

À ce jour, la T03 est le seul modèle vendu en France. La marque reste discrète sur son développement, mais indique officiellement que cinq modèles seront lancés d’ici deux ans en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Amérique et dans d’autres régions. Il va falloir très certainement compter sur eux dans les années à venir, d'autant qu'un rapprochement avec Stellantis pourrait avoir lieu...

Au Messe du salon de Munich, le stand Leapmotor est situé dans le Hall B1, près de l'entrée. Il est donc impossible, ou presque, pour les visiteurs de le rater. Un emplacement stratégique bien joué de la part de cette marque.