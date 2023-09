Les voitures chinoises (pour l'instant) inconnues du salon de Munich 2023

Plus personne ne rigole en voyant les chiffres de ventes de MG en France et en Europe. Alors que d’autres marques comme BYD cherchent à atteindre le même succès sur le Vieux Continent, le salon de Munich 2023 compte plus de 40% d’exposants chinois sur un terrain pourtant acquis aux géants de l’industrie automobile européenne. Avec une multitude de marques moins connues et pas encore disponibles à l’achat chez nous : certaines ne parviendront probablement jamais à offrir des produits capables d’intéresser les clients européens, d’autres préparent peut-être des gammes crédibles et bien placées pour concurrencer nos marques locales. Voilà un petit tour des modèles chinois pas encore connus en Europe qui attiraient la curiosité des visiteurs et des journalistes dans les allées du salon.

Seres 5 et 7

Déjà présent en France avec le 3, un très discret SUV urbain électrique pas spécialement pétri de qualités, la marque Seres doit commercialiser prochainement le 5 et le 7. Seront-ils plus intéressants ? Long de 5,02 mètres et appelé en Chine Aito M7, le 7 ressemble en tout cas à un gros Volkswagen Tiguan.

LeapMotor C11 et C01

Connue depuis quelques mois en France pour sa petite microcitadine électrique T03, la marque LeapMotor prépare d’autres modèles beaucoup plus gros. Le C11, un SUV de 4,75 mètres ainsi que la grande C01, une berline de 5,05 mètres de long pouvant développer jusqu’à 540 chevaux.

DR 01 EV

Marque italienne commercialisant dans le pays des voitures de la marque chinoise Chery à peine rebadgées, DR Motor exposait à Munich l’étonnante petite 01 EV sur un stand tiers. Avec 61 chevaux, 31 kWh de capacité batterie et seulement 3,2 mètres de long, elle pourrait peut-être battre la Dacia Spring si elle venait chez nous.

Denza D9

Celui-là, on devrait bientôt apprendre à le connaître puisqu’il s’agit du premier modèle importé en Europe de la nouvelle marque de luxe de BYD. Mais le Denza D9 ne semble pas vraiment taillé pour nous.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Forthing 5 et Friday

Marque du groupe Dongfeng, Forthing exposait à Munich deux SUV. Le 5 est un SUV hybride de 4,56 mètres de long et le Friday est 100% électrique, avec un moteur de 204 chevaux. Arriveront-ils bientôt en France ? Les communicants de la marque n’ont pas su nous dire.

U-Tour V9

Également intégré dans la gamme du constructeur Forthing en Chine, le U-Tour V9 est un énorme van de 5,21 mètres de long. Il pourra s’équiper d’un bloc thermique ou d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable. A côté de lui, il y avait un autre modèle avec une plaque « U-Tour » mais qui semble être un Forthing Yacht, un van thermique un peu moins gros que le V9.

Zeekr 001

Celle-là aussi devrait bientôt se retrouver dans nos rues. Il s’agit d’une nouvelle marque de la galaxie Geely qui compte bien s’implanter en Europe avec un positionnement assez haut de gamme. La 001 est une berline électrique longue de 4,95 mètres, dont le style ressemble beaucoup à celui du SUV Lynk & Co 01 dans le détail.

Polestar 3

On commence à bien le connaître ce modèle, mais on attend toujours l'arrivée de Polestar en France. Contacté il a quelques jours, un responsable de la marque nous a encore répété que pour l'instant, "le constructeur ne veut pas commenter ses projets futurs". Ok.