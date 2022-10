Mondial de l'auto (2022) - L'invasion asiatique

Si beaucoup de constructeurs ont choisi de ne pas être présents au Mondial de Paris, notamment les marques allemandes ou certaines françaises, ce n'est clairement pas le cas des firmes asiatiques qui ont décidé de jouer le jeu pleinement et de profiter du vide laissé.

Ainsi, l'un des stands les plus impressionnants est sans aucun doute lui de BYD (Build Your Dreams) (Hall 4) qui expose pas moins que toute sa gamme 100% électrique qui sera commercialisée dans les mois à venir. Les visiteurs peuvent ainsi admirer l'Atto 3 , le SUV compact qui devrait représenter la majorité des ventes, mais également la berline haut de gamme Han ou l'imposant SUV Tang. À ne pas manquer également une autre berline, la Seal, qui arrivera plus tard. Il faut signaler que BYD propose aux visiteurs de nombreux cadeaux et autres goodies.

Vinfast (Hall 6) fait également forte impression avec la présentation de ses deux SUV totalement électriques (VF8 & VF9), qui arriveront prochainement en concessions.

Faites un tour également chez GWM (Great Wall Motor) (Hall 6) qui met en avant ses deux marques : Ora et Wey. La première expose sa grande citadine la Funky Cat, bien évidemment électrique, qui se décline dans une version GT. Une fois sur place, jetez un oeil à l'originale Next Ora Cat avec ses faux airs de mini Porsche Panamera. Chez la seconde, ce seront les caractéristiques mécaniques du Coffee 1 qui donne envie. Le SUV hybride rechargeable annonce une autonomie en tout électrique de 146 km grâce à son énorme batterie de 41,8 kWh. Il existe aussi une version moins imposante, le Coffee 2.

On termine par Seres, qui expose deux modèles, le Seres 3 (Hall 4) que nous avons déjà essayé et le "5", véhicule plus statutaire qui sera vendu l'an prochain.

Clairement les stands bénéficient d'un effet curiosité mais les visiteurs semblent toutefois bien intéressés par ces nouveautés. Restent à savoir maintenant s'il passera le cap de l'achat.