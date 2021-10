Essai vidéo - Seres 3 (2021) : entrée en demi-teinte

EN BREF Nouvelle marque Premier modèle SUV urbain 100 % électrique À partir de 31 990 €

L’émergence et le développement des véhicules électriques ont entraîné la transformation des marques traditionnelles, le retour de certains constructeurs historiques comme celui-ci de MG passé sous pavillon chinois et surtout l’émergence de nouveaux acteurs principalement venant d’Asie à l’image d’Aiways ou aujourd’hui de Seres. Une appellation qui signifie « lié à la soie ».

Cette jeune marque fondée en 2016 par l’ancien PDG de Tesla, Martin Eberhard et par John Zhang est devenue plus tard une filiale du géant automobile chinois Dongfeng. Grâce à ce rapprochement, Seres passe aujourd’hui à la vitesse supérieure avec la 3, premier modèle du conglomérat à être commercialisé en Europe et en France.

Esthétiquement, c’est du traditionnel avec une calandre pleine, typique de beaucoup de véhicules électriques. La seule originalité provient du profil et notamment de la partie arrière avec des lignes et une ceinture de caisse remontant vers la custode. Avec sa longueur de 4,39 m, la Seres 3 se positionne comme l’un des plus grands SUV urbains du marché. Le SUV chinois fait même de l’ombre à certains petits SUV compacts.

À l’intérieur, on découvre une planche de bord agréable à regarder et moderne avec une instrumentation numérique de 10,25 pouces associée à un écran multimédia de mêmes dimensions. La qualité et l’assemblage sont dans la bonne moyenne. Les plus observateurs auront noté que Seres a repris le levier de vitesses circulaire escamotable de certaines Jaguar et Land Rover.

Fort d’un empattement de 2,66 m, la Seres 3 offre une habitabilité arrière satisfaisante. Petite déception en revanche concernant le volume de chargement avec seulement 318 litres, ce qui est moins que la plupart de ses concurrents. À titre de comparaison, un Peugeot 2008 mesurant 4,30 m, plus petit en propose un de 405 litres.