Le constructeur chinois BYD veut impressionner les visiteurs du salon de Munich

Après les déclarations fracassantes du patron de BYD la semaine dernière, le constructeur chinois compte bien mettre en œuvre son plan de domination du marché automobile mondiale. Ce plan passe bien évidemment par une présence massive aux principaux salons européens avec, après celui de Paris l’année dernière, un vaste programme pour celui de Munich du mois prochain. BYD viendra en Allemagne avec six modèles électriques de sa gamme : la grande berline Han, le gros SUV Tang, le petit SUV Atto3 et la berline Seal déjà vus à Paris l’année dernière en plus de la compacte Dolphin et du Seal U, un nouveau SUV familial de 4,78 mètres de long.

Ce Seal U jouera d’ailleurs la star du stand puisqu’il vise à s’installer dans une catégorie particulièrement importante du marché automobile européen où évoluent déjà Volkswagen, Nissan, Skoda, MG, Ford, Tesla, Cupra, Hyundai ou Kia. Très ressemblant à la berline Seal dont il reprend le châssis, il développera 218 chevaux, comptera sur des batteries de 71,8 ou 87 kWh et devrait démarrer à moins de 50 000€.

Denza, la nouvelle marque de luxe de BYD

Ce n’est pas tout : BYD profitera également du salon de Munich pour lancer sa marque de luxe Denza en Europe. Fruit d’une co-entreprise entre BYD et Daimler en Chine et existant là-bas depuis 2010, Denza vend dans son pays des compactes et des SUV au positionnement supérieur à ceux des modèles de la marque BYD. A Munich, c’est le D9 qui se montrera : un étrange van développant en Chine 312 ou 374 chevaux selon la version et doté de batteries de 103 kWh. Pas sûr qu’il s’agisse du meilleur type de modèle pour lancer une marque de luxe en Europe…