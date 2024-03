La marque chinoise Seres compte vendre 500 000 voitures d'ici 2030

Seres, qui appartient au géant Chinois Dong Feng, commercialise depuis 2021 deux SUV, les Seres 3 et 5. Cependant, ces deux modèles sont absents du paysage automobile.

La marque revient avec de nouvelles ambitions. Le but est d’exporter 50 000 véhicules d’ici fin 2024 en « se positionnant en tant que marque de luxe principale exportant depuis la Chine ». D’ici 2027, le chiffre atteindrait 200 000 pour à terme vendre un demi-million de voitures.

Pour cela, le constructeur compte sur trois nouveaux modèles, les Seres 5, 7 et 9. Le premier est un SUV familial au look sportif disponible en version hybride rechargeable avec une batterie de 40 kWh et une autonomie de 1 455 km, dont 260 km sans brûler une goutte de carburant. La deuxième, uniquement électrique, profite d’un accumulateur de 90 kWh et abat le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes. Ce sont les seuls éléments techniques que la marque évoque pour le moment.

Jusqu'à dix écrans !

Le Seres 7, plus grand, peut accueillir jusqu’à six passagers. Il s’agit également d’un SUV hybride rechargeable. Quant au Seres 9, il est logiquement plus grand et peut aussi embarquer six personnes. Sa mécanique mélange aussi le carburant et l’électricité sur une plateforme de 800 Volts, la consommation est évaluée à 6,9 l/100 km et l’autonomie à plus de 1 400 kilomètres.

C’est surtout à l’intérieur que le Seres 9 veut en mettre plein la vue. La marque n’annonce pas moins de dix écrans !

L’avenir nous dira si la marque atteint ses objectifs. Seulement, la vague protectionniste qui sévit en ce moment sur l’Europe ne lui sera pas favorable.