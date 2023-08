Stellantis pourrait travailler avec les Chinois de Leapmotor

Mais que reste-t-il de l’expertise des constructeurs automobiles européens ? Avec la généralisation des voitures électriques et les grosses avancées réussies par les marques chinoises sur leur marché domestique, les références européennes historiques se retrouvent à la traîne dans l’Empire du milieu. Et alors que ces marques chinoises commencent à lorgner du côté de l’Europe, plusieurs marques du Vieux Continent se retrouvent contraintes de demander de l’aide à des constructeurs locaux pour développer des produits mieux conçus pour la Chine. Alors que leurs ventes dévissent là-bas, elles veulent à tout prix se replacer.

Chez Volkswagen, cette stratégie de reconquête du marché automobile chinois passera par une collaboration technique avec le constructeur Xpeng. Chez Audi, c’est le constructeur SAIC qui a été choisi pour fournir au moins une plateforme électrique à de futurs modèles conçus pour la Chine. Et d’après les journalistes de Bloomberg, le groupe Stellantis plancherait sur une stratégie similaire pour améliorer ses ventes dans le pays. Le groupe dirigé par Carlos Tavares se serait rapproché de la marque Leapmotor, dont nous avons récemment essayé la petite T03.

Utiliser une plateforme pour gagner du temps et plaire aux clients chinois

Le but sera là aussi de récupérer des bases mécaniques le plus vite possible pour développer des modèles adaptés aux goûts de la clientèle chinoise. Fondée en 2015, Leapmotor ne commercialise que des voitures électriques et commercialise aussi bien des citadines que des berlines ou des SUV. Reste à savoir quelles marques du groupe Stellantis seraient concernées par la récupération d’une plateforme de Leapmotor et le développement de modèles spécialement conçus pour la Chine. DS, Peugeot, Citroën ou même Alfa Romeo ou Maserati ?