L'Audi Q4 e-tron ne se vend pas assez lui non plus

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour les nouveautés électriques du groupe Volkswagen. Il y a quelques jours, les chiffres de ventes décevants du SUV Volkswagen ID.4 (et de sa version « Coupé » ID.5) obligaient le constructeur allemand à tailler dans les effectifs de son usine de Zwickau. Quant aux ID.3 et autres Cupra Born du segment inférieur, elles n’ont toujours pas atteint les niveaux prévus même si elles figurent bien parmi les meilleures ventes électriques d’Europe. Et on apprend que c’est cette fois le succès de l’Audi Q4 e-tron qui complique la tâche du géant de l’industrie automobile.

Cousin technique des Volkswagen ID.4/ID.5 et Skoda Enyaq/Enyaq Coupé, cet Audi Q4 e-tron (et le Q4 e-tron Sportback) est actuellement construit lui aussi à l’usine de Zwickau. En pariant sur l’augmentation de son niveau de production, la marque aux anneaux avait préparé l’organisation d’une nouvelle ligne additionnelle de production de l’auto dans l’usine Audi de Bruxelles, où sont déjà assemblés les Q8 e-tron. Mais en raison des chiffres de vente actuels qui n’ont rien à voir avec les prévisions initiales d’Audi, il paraît totalement inutile d’ajouter des lignes de production. Le Q4 e-tron va donc rester à Zwickau tant que la demande de la clientèle n’augmente pas. Ce qui inquiète évidemment les employés de l’usine de Bruxelles où cette arrivée du Q4 e-tron était prévue. Ils viennent de se mettre en grève.

Inquiétudes pour les marques européennes

Alors que Tesla continue de battre des records et que les Chinois de MG affichent une progression impressionnante en Europe, les marques historiques du Vieux Continent peinent à atteindre de gros volumes avec leurs nouveautés électriques. Fiat, par exemple, a également dû revoir ses objectifs de production à la baisse pour la 500e en Italie. Dans le cas de l'Audi Q4 e-tron et du Volkswagen ID.4, les quelques nouveautés techniques arrivées récemment leur permettront peut-être de mieux se vendre dans un proche avenir. A condition de baisser un peu les prix ?