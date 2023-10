Ça coince pour les voitures électriques de Volkswagen et Fiat

Il y a quelques jours, Volkswagen annonçait son intention de supprimer des postes dans son usine d’Emdem en Allemagne, la faute au succès commercial insuffisant de son SUV électrique familial l’ID.4. Mais les ventes décevantes des nouvelles voitures électriques européennes touchent aussi d’autres modèles : chez Volkswagen, justement, la compacte ID.3 n’atteint pas non plus les chiffres prévus par la marque de Wolfsburg. Si bien que le constructeur allemand va devoir mettre en pause la production du modèle dans ses usines de Dresde et de Zwickau du 2 au 13 octobre, où est également assemblée sa cousine espagnole la Cupra Born concernée elle aussi par ces objectifs de ventes non atteints.

Ces Volkswagen électriques n’arriveraient pas à séduire la clientèle à cause de leurs qualités jugées insuffisantes ? En tout cas elles ne sont pas les seules à faire face à ce succès commercial moyen. Bien partie en 2021 avec quelque 45 000 exemplaires écoulés sur le marché européen, la Fiat 500e devait doubler à court terme sa production annuelle d’après les prévisions de la marque turinoise. Mais après une année 2022 où 66 000 exemplaires ont trouvé preneur, elle cale un peu en 2023 avec 40 000 autos livrées sur les huit premiers mois de l’année alors que Fiat visait 100 000 unités vendues d’ici le 31 décembre. De quoi forcer la marque du groupe Stellantis à mettre à l’arrêt la production de la 500e cette semaine à l’usine de Mirafiori et à prévoir une autre interruption du 19 octobre au 3 novembre.

Pendant ce temps, la MG4 chinoise monte

Ces résultats décevants s’expliquent sans doute en partie par l’arrivée de nouveaux concurrents au positionnement tarifaire ultra-agressif, parmi lesquels la fameuse MG4 chinoise qui s’est vendue à 6 302 exemplaires en août 2023. C’est à peine moins que l’ID.3 sur cette période malgré une forte hausse pour l’Allemande (6 835 unités à +85%) mais aussi largement plus que la Fiat 500e, la Cupra Born et la Renault Mégane E-Tech. Et encore, la BYD Dolphin à la tarification tout aussi agressive n’a pas encore totalement débuté sa carrière…