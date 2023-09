Volkswagen commence à tailler dans les effectifs de ses voitures électriques

Depuis quelques mois, le succès moyen des modèles électriques de Volkswagen inquiète les Allemands. Le SUV familial ID.4 ne se vend pas aussi bien que prévu et cet été, il a déjà fallu allonger la période de vacances de l’usine d’Emden en conséquence. Et comme l’annonçait récemment le premier ministre de la Saxe, le géant de l’automobile va devoir supprimer des postes pour s’adapter à la demande.

On apprend en effet que 296 salariés de l’usine de Zwickau ne seront pas remplacés et 2000 postes temporaires sont menacés. Des réductions d’effectif qui n’étaient évidemment pas prévues dans les plans initiaux de Volkswagen, l’un des constructeurs automobiles ayant le plus investi dans la technologie électrique depuis le milieu de la dernière décennie.

Des améliorations à venir pour l’ID.4

A noter que Volkswagen prévoit des améliorations techniques pour le SUV ID.4 pour l’année 2024. Il va gagner en puissance ainsi qu’en autonomie maximale grâce à l’arrivée d’un nouveau moteur arrière (probablement le même que celui de la récente ID.7). Il bénéficiera aussi d’une planche de bord améliorée avec un écran tactile plus gros. Ces améliorations lui permettront-elles de mieux se vendre et de sauver ainsi les emplois allemands de la marque ?

Via Bloomberg