Chez Volkswagen, le niveau de vente des voitures électriques inquiète

Volkswagen fait partie des constructeurs automobiles qui ont le plus investi dans le développement des voitures électriques depuis le milieu de la précédente décennie. Le groupe allemand possède désormais une famille complète de modèles à zéro émission dans toutes ses marques grand public et prépare de nombreux autres véhicules électriques, dont la fameuse citadine ID.2 à moins de 25 000€ pour 2025.

Mais ce développement des gammes électriques s’est fait dans la douleur : outre de nombreux retards et autres problèmes qui ont entraîné le renvoi d’une grosse partie des dirigeants responsables de ces premières gammes électriques Volkswagen, les autos actuellement disponibles au catalogue du constructeur ne séduisent pas les clients autant que prévu. A la fin du mois de juin, déjà, la marque se voyait contrainte de prolonger la durée des vacances des employés de l’usine d’Emdem en Allemagne à cause du niveau de ventes décevant du SUV ID.4.

Des suppressions d’emploi en préparation

D’après les journalistes allemands du Bild, le premier ministre de la Saxe Michael Kretschmer a fait une déclaration alarmante dans le cadre d’une soirée de son parti politique. « Dans les prochains jours, voire quelques heures, nous entendrons de malheureuses nouvelles. Nous étions fiers de ce qui se passait chez Volkswagen en Saxe avec l'électromobilité. Maintenant, on le voit : ce n'est finalement pas si réussi. Un grand nombre de collègues ne pourront plus y travailler, du moins temporairement », a-t-il dit. 11 000 salariés du groupe Volkswagen travaillent dans cette région sur les modèles électriques de Volkswagen, Cupra et Audi.

Si la réduction des aides à l’achat en Allemagne pour les voitures électriques n’a probablement pas aidé Volkswagen (depuis le 1er septembre dernier, il n’y a par ailleurs plus d’aides à l’achat pour les sociétés en Allemagne), c’est peut-être aussi un problème lié aux produits en eux-mêmes et pas simplement au contexte. Il faudra voir à quelle vitesse les ventes de voitures électriques progressent en France et dans les autres pays d’Europe dans les mois et années à venir. Si les clients ne suivent pas en tout cas, les constructeurs vont vite souffrir.