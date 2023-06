Peur sur les chiffres de ventes de voitures électriques chez Volkswagen

En Europe et même ailleurs, tous les constructeurs automobiles préparent leur grand basculement vers la vente de voitures quasi-exclusivement électriques. Les marques généralistes du groupe Stellantis comme Opel prévoient de ne plus vendre que des modèles à zéro émission bien avant la fin de la décennie et le groupe Volkswagen figure à la pointe de ces efforts d’électrification. Mais comment fait-on si la demande des clients ne suit pas ?

Au sein du constructeur de Wolfsburg, on doit actuellement se poser la question : d’après les journalistes de Nordwest Zeitung qui relaient une décision de l’usine Volkswagen d’Emdem en Allemagne, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. En raison de chiffres de ventes 30% inférieurs aux attentes, la production du SUV ID.4 va être ralentie pour s’adapter à la demande. Les vacances prévues pour les employés de l’usine vont être prolongées d’une semaine en plus et la cadence de production sera diminuée à la rentrée.

Un problème lié au modèle ou au marché ?

Reste à savoir si ces chiffres décevants sont dus à une demande insuffisante du marché européen pour les modèles électriques, ou s’il s’agit plutôt d’un véhicule qui ne convainc pas assez les clients par rapport à d’autres concurrents. Rien que dans le groupe Volkswagen, l’ID.4 cohabite avec un Skoda Enyaq dont les qualités n’ont rien à envier à celles de son cousin allemand. Volkswagen lance actuellement la version restylée de son ID.3, un autre véhicule crucial dans sa grande conversion aux voitures électriques. Dans un contexte de baisse des aides à l’achat pour les véhicules électriques en Allemagne, les responsables politiques locaux s’inquiètent en tout cas de ces résultats décevants et demandent un changement de politique du gouvernement en la matière pour inciter davantage à acheter des voitures électriques.