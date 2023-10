Le Ford Mustang Mach-E moins cher de 18 200 €

Jusqu’à maintenant, il fallait débourser au minimum 56 990 € pour s’offrir le SUV électrique américain. Un tarif qui lui empêchait de bénéficier du bonus, dont le plafond se situe bien en dessous : 47 000 €.

Ford a décidé de changer de politique et frappe fort avec un rabais de 11 200 €. Un cadeau loin d’être négligeable, qui en entraîne un second, de la part de l’État celui-ci. En effet, le prix catalogue du Mach-E étant de 45 790 €, il bénéficie du bonus écologique pouvant atteindre 7 000 € (sous condition de ne pas déclarer plus de 14 089 € de revenu fiscal). Le Ford peut donc s’acheter à 38 790 €.

Le SUV électrique devient donc nettement plus intéressant. D’autant qu’il profite d’une mécanique suffisamment puissante avec 269 ch et une autonomie homologuée de 440 km. Un Skoda Enyaq Coupé IV, en version 60, ne peut en faire autant en étant affiché à partir de 50 955 €. Seulement, les distributeurs Skoda appliquent également des ristournes afin de rendre son modèle éligible au bonus.

Des remises avant le bonus 2024

Cette fin d’année sera très certainement marquée par une multiplication de ce type d’offre. Le bonus écologique qui s’appliquera en 2024 changera en profondeur en fonction notamment de l’empreinte environnementale. Quant à l’aide octroyée, le montant sera connu le 15 décembre prochain.

MG propose sa berline MG4 et son break MG5 à 99 € par mois jusqu’à la fin de l’année. De son côté, Hyundai offre de 3 000 à 5 100 € sur ses Ioniq 5 et 6, également jusqu’à fin 2023.