Audi Q6 e-Tron : les anneaux s'attaquent au Model Y (Présentation vidéo)

Il aura fallu être patient pour découvrir ce nouveau Q6. Initialement, Audi auriez dû le dévoiler au mois de novembre dernier, mais la nomination du nouveau patron de la marque aux anneaux a tout bouleversé. En effet, pour Gernot Döllner soucieux d’offrir le meilleur produit à ses clients, il était impossible de conserver toute l’architecture électronique mise en place par le service CARIAD, qui est source d’innombrables bugs chez les derniers modèles du groupe Volkswagen. Il a donc décidé de reporter le cycle de vie de ce Q6 pour laisser le temps aux ingénieurs de peaufiner leur création.

La découverte du modèle définitif n’est finalement pas vraiment une surprise et le design du nouveau SUV de la marque vu sous la forme de concepts très peu camouflés l’été 2023 ou lors du salon de Munich donne l’impression de voir une vieille nouveauté comme ce fut le cas à l’époque de la DS9 ou de la dernière génération de Ford Mondeo.

Quoi qu’il en soit, c'est dans un studio proche de l’aéroport de Munich, que nous approchons pour la première fois ce Q6 e-Tron. Débâché, celui-ci nous donne l’impression d’avoir devant les yeux un gros Q4. Il faut dire que la forme générale en est très proche même si ce Q6 possède quelques spécificités. La large calandre typique de chez Audi a été conservée et elle est bien évidemment pleine comme il s’agit d’un modèle 100 % électrique, mais on remarque immédiatement les projecteurs sur deux niveaux.

Les feux de jour positionnés dans la partie supérieure se distinguent par une signature lumineuse inédite, qui peut être personnalisée suivant le goût du propriétaire (8 choix possibles) et il en est de même des feux arrière – reliés par un bandeau lumineux - qui peuvent même servir d’avertisseurs de danger en cas d’accident par exemple en matérialisant un triangle. De profil, on notera aussi les lignes de caisse marquées au niveau des ailes avant et arrière et c’est justement cette partie qui ressemble le plus à celle du Q4. Enfin la petite pièce frappée du logo e-Tron sur le bas de la portière arrière apporte un peu de dynamisme.

En termes de mensurations, ce Q6 avec sa longueur de 4,77 m se positionne clairement entre le Q4 (4,58 m) et le Q8 (4,90 m).

À l’intérieur, c’est une véritable révolution. Ainsi, on découvre une planche de bord totalement inédite. Elle se compose d’une double dalle numérique légèrement incurvée vers le conducteur et de forme arrondie. Elle comprend une instrumentation numérique de 11,9 pouces qui est secondée par un affichage tête haute pouvant même être en réalité augmentée. L’écran multimédia mesure 14,5 pouces. Cela devient de plus en plus courant, mais l’Audi Q6 proposera de série sur la version SQ6 un écran pour le passager. Il sera d’ailleurs possible pour ce dernier de regarder un film lors d’un voyage. La planche de bord se caractérise par une forme enveloppante avec des lignes, qui parcourent toute la largeur de l’habitacle et on retrouve aussi cette tendance avec le tissu présent sur les contre-portes, mais aussi sur le tableau de bord. Tout cela donne l’impression d’avoir affaire à une seule pièce. La qualité des matériaux est soignée avec notamment du tissu surpiqué.

Bilan moyen pour les aspects pratiques. Avec son empattement de 2,90 m, on aurait pu s’attendre à une excellente habitabilité. Or celle-ci est bonne sans être exceptionnelle et il faut noter que la place centrale arrière n’est pas vraiment utilisable.

Bon point en revanche concernant le volume de chargement avec une capacité de 526 litres (1 529 litres sièges rabattus), auquel il faut rajouter un sous-coffre et un frunk (coffre avant) de 64 litres.

Pour la conception de ce SUV, Audi est véritablement partie de zéro, car il a été élaboré à partir d’une plateforme inédite chez Audi dénommée PPE (Premium Platform Electric). Elle a été récemment inaugurée par Porsche avec son nouveau Macan 100 % électrique et sera également utilisée sur la prochaine A6 e-Tron. Les quatre modèles du constructeur aux anneaux reposent donc chacun sur des plateformes différentes : MLB Evo pour le Q8, J1 Performance pour l’e-Tron GT et MEB pour le Q4.

Comme c’est le cas de la J1, cette PPE bénéficie d’une architecture 800 volts acceptant de fortes capacités de recharge : ici du 270 kW. Intéressant sachant que la batterie offrira au lancement une capacité généreuse de 100 kW bruts (94,9 kW nets) lui permettant de parcourir jusqu’à 625 km. Pour « refaire le plein » il suffira de 21 minutes pour passer de 10 à 80 % ou 10 min seront nécessaires pour récupérer 255 km. Il sera aussi possible de recharger sur des chargeurs 400 volts avec une capacité maximale qui devrait être supérieure à 135 kW, soit une récupération de 10 à 80 % effectuée en 30 minutes environ. En courant alternatif, les valeurs sont plus classiques avec du 11 KW de série. Le 22 KW sera disponible ultérieurement. Petite particularité avec la présence de deux prises de recharge. Celle de droite servira pour les recharges à domicile ou rapides tandis que celle de gauche sera réservée au courant alternatif. Dans quelques mois arrivera une autre version disposant d’une batterie moins grosse de 83 kWh brute qui équipera les versions d’entrée de gamme.

Au lancement, la grosse batterie alimentera deux versions toutes les deux pourvues de deux moteurs dont les puissances seront de 390 ch (pour le Q6 e-Tron) et 520 ch pour le SQ6. Ce dernier ayant une autonomie inférieure à 600 km (598 exactement).

Audi a installé un système de régénération très complet puisque ce Q6 sera doté de trois modes : automatique, manuel avec 3 niveaux et même un mode B avec la fonction I-Pedal.

Premiers tours de roues

À l’occasion de cette présentation, nous avons pu effectuer une courte prise en mains sur un parking. Difficile dans ces conditions de se faire une idée définitive. En tout cas, la première chose qui nous a marqués est le ressenti de la pédale. Globalement désagréable ou mal calibré sur de très nombreux modèles électriques, nous n’avons pas éprouvé la même impression avec ce Q6 e-Tron en raison d’un toucher de pédale nettement plus naturel. Avec sa puissance généreuse de 390 ch, le Q6 E-Tron Quattro distille des accélérations franches avec un 0 à 100 km abattu en 5,9 s. Le SQ6 avec ses 520 ch et même 530 ch avec le Launch Control fait mieux sur le même exercice avec 4,3 s, mais toutefois il se montre moins spectaculaire que le dernier Porsche Macan Turbo avec ses 639 ch. Sur le court essai effectué, le comportement nous semble plutôt bon avec des mouvements de caisse bien maîtrisés. Le poids supérieur à 2 300 kg n'est pas trop perceptible, mais il faudra naturellement attendre les vrais essais, à savoir au mois de juin pour en savoir plus.

En attendant cette date, le Q6 e-Tron, premier modèle fabrique dans l’usine-mère d’Ingolstadt va devenir une gamme entière puisqu’une version propulsion avec la batterie 83 kWh va voir le jour ultérieurement. Les clients pourront ensuite choisir le Q6 Performance reprenant la même batterie, mais avec un moteur plus performant. Ensuite, il y aura le Q6 e-Tron, le SQ6 et une version RS6 Q6 viendra chapeauter la gamme. Comme sur le Q4 et Q5, le Q6 sera aussi décliné en coupé dénommé Sportback.

Ce Q6 e-Tron sera commercialisé au mois de juillet prochain à des tarifs compris entre 83 450 et 99 870 €. Il aura fort à faire puisqu’il trouvera notamment sur son chemin des modèles bien installés sur le marché comme le Tesla Model Y, le BMW iX3, le Ford Mustang Mach-e ou le Jaguar E-Pace. Les premiers essais interviendront au mois de juin prochain.