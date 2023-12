Le Porsche Macan thermique, c'est fini (et pas à cause des moteurs !)

Pour ce "starter" de 8h aujourd'hui, parlons au contraire de véhicule qui va "caler"... Le Porsche Macan est un best-seller mondial de la marque, et même si c'est un peu moins le cas en France, en grande partie à cause du malus, la marque tenait tout de même à lui.

Suffisamment pour vouloir le conserver dans sa gamme, alors même que la seconde génération, récemment présentée, serait déjà commercialisée en parallèle. Mais cette dernière n'existera qu'en 100 % électrique, ce qui va dans le sens de l'histoire actuellement. Pourtant, de nombreux clients s'étaient opposés à la disparition des versions thermiques, partout dans le monde. Soit, Porsche voulait les écouter.

Mais les normes en ont décidé autrement. Et on ne parle pas ici des normes de pollution de plus en plus contraignantes, qui sont souvent responsables de la disparition des plus anciens modèles chez de nombreux constructeurs.

Ici, le responsable de l'arrêt de commercialisation, qui aura lieu en juillet 2024 au plus tard, est le règlement européen GSR2, qui introduit de façon obligatoire de nouveaux équipements dans nos autos, comme un enregistreur de conduite, une alerte de survitesse, un dispositif de contrôle des obstacles en marche arrière (caméra ou radar), etc.

La cybersécurité en cause dans l'arrêt du modèle

Et dans le lot, il y a des mesures qui visent à renforcer la cybersécurité de nos autos, pour les rendre moins vulnérables au vol de données ou au piratage, par exemple.

Il existe donc un listing de 70 vulnérabilités établi par le WP.29 (un groupe de travail de l'UNECE, Commission économique pour l'Europe des nations unies), contre lesquelles toutes les voitures homologuées depuis juillet 2022 doivent être prémunies.

Le Macan est quant à lui sorti en 2014. Il est déjà sur le marché depuis presque 10 ans donc, une longévité rare pour un modèle d'aujourd'hui. Et selon Porsche, procéder à des mises à jour de plateforme et de logiciel pour satisfaire les nouvelles normes ne serait pas rentable. Dont acte, et clap de fin pour lui, en Europe, comme pour d'autres modèles vieillissants (Audi R8 et TT par exemple).

En Europe (27 pays certes...) mais pas ailleurs. L'Angleterre, la Suisse, et évidemment l'Amérique du Nord ou l'Asie auront le plaisir de pouvoir encore le commercialiser.

Pour la France, si l'on veut regarder par le petit bout de la lorgnette, est-ce une grosse perte ? Les ventes n'étaient pas au beau fixe, c'est le moins qu'on puisse dire (90 exemplaires seulement depuis le début de l'année, contre 1 503 Cayenne). Et en 2024, tous les modèles sans exception auraient écopé du malus maximal de 60 000 €, aucune version thermique rejetant moins de 194 grammes de CO2 par km. Avec un prix de base à 67 640 €, cela aurait quasiment doublé le montant du chèque pour l'entrée de gamme.

Sachant cela, on aura peut-être moins de regret.