Comment Google prend le contrôle de l’intérieur des voitures

Il y a encore dix ans, la plupart des constructeurs automobiles comptaient fièrement sur leurs interfaces numériques « maison » pour centraliser toutes les fonctions à bord des voitures (de la navigation jusqu’à l’ergonomie des menus et l’intégration des commandes de toutes sortes). BMW, Mercedes et Volkswagen étaient alors considérés comme les rois de la technologie embarquée, jusqu’au jour de l’apparition d’Apple Carplay et Android Auto où les interfaces de réplication smartphone des géants de la « tech » se sont tout de suite révélées plus pratiques et efficaces.

Depuis, tout a changé et la plupart des automobilistes n’utilisent quasiment plus qu’Apple Carplay ou Android Auto au lieu des nombreuses fonctions embarquées de leurs véhicules. Et certains grands groupes comme Volkswagen ont désormais le plus grand mal à développer en interne un système d’exploitation valable pour les interfaces numériques de leurs autos. Les problèmes logiciels rencontrés par le géant allemand lui ont même fait perdre beaucoup d’argent en retardant le lancement de modèles et en énervant les clients à cause de nombreux bugs. Si Mercedes, BMW, Volkswagen ou encore les marques du groupe Stellantis continuent de développer en interne leurs systèmes d’exploitation (tout en gardant la possibilité d’intégrer Apple Carplay et Android Auto contrairement à Tesla), de plus en plus de constructeurs s’en remettent désormais aux « pure players » de l’électronique pour leurs interfaces de bord.

Porsche comme Renault et Volvo

Installé pour la première fois dans la Mégane E-Tech, le système d’exploitation sur base d’Android Automotive de Google se retrouve désormais dans toutes les nouvelles voitures de Renault. Il équipe également les modèles de chez Volvo et Polestar mais aussi ceux de Lotus et doit arriver chez Honda mais aussi au sein des marques de la General Motors. Et le géant américain de la « tech » pourra bientôt compter sur un nouveau client prestigieux : Porsche, qui vient d’annoncer un partenariat technique en vue d’installer une interface fonctionnant sur la base d’Android Automotive dans ses futures voitures à partir du milieu de la décennie. Elle intégrera naturellement l’assistant de commande Google mais aussi Google Maps et le Google Play Store.

L’IA Google bientôt capable de prouesses ?

Avec les progrès rapides de l’intelligence artificielle, Porsche estime probablement que le fait de disposer d’une interface optimisée pour les systèmes de Google permettront à moyen terme d’élargir nettement le champ des possibilités pour les utilisateurs de ses voitures. Les constructeurs automobiles semblent tout simplement ne plus avoir les moyens de rivaliser avec les géants des nouvelles technologies sur ce plan des interfaces embarquées à usage automobile. Dans ce contexte, on se demande combien de temps Volkswagen ou Mercedes vont pouvoir continuer à garder leurs propres systèmes sachant que la plupart des automobilistes n’utilisent quasiment plus ces interfaces que pour la réplication smartphone via Apple Carplay et Android Auto.

Bien évidemment, l’utilisation de ces services Google a une contrepartie pour les constructeurs automobiles qui payent l’Américain au prix fort pour les intégrer dans leurs autos. Ces constructeurs automobiles voient également d’un mauvais œil la possibilité pour Google d’exploiter une partie des données clients emmagasinées par des entreprises tierces, chose qu’une interface « maison » permet justement d’éviter. Mais les soucis rencontrés par Volkswagen avec le développement de son interface depuis 2018 ont probablement un coût encore plus important, rien que pour son image. Bref, Google devrait bientôt se retrouver en position de force à bord des voitures. De son côté, Apple prépare la nouvelle version de son système CarPlay aux fonctionnalités plus nombreuses pour répondre à son concurrent américain qui possède désormais une bonne longueur d'avance en la matière.