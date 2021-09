Android : les constructeurs lâchent enfin les rênes de l'interface multimédia

Même si la Mégane IV va rester au catalogue le temps de faire la transition, la nouvelle Mégane E-Vision est une petite révolution pour le losange en bien des points. Esthétique, d'abord, avec des lignes préfigurant un nouveau style, mais aussi en matière de profil, la Mégane n'étant plus une berline, mais un crossover. C'est la mode, paraît-il !

Surtout, c'est une Mégane 100 % électrique, développée sur une toute nouvelle plateforme qui fait fi des moteurs à combustion. De ce point de vue, Renault prend clairement ses distances avec Peugeot qui continue sur son schéma classique de 308 thermique/hybride, même si une variante électrique est au programme pour 2023.

Un choix qui pourrait dans un premier temps rebuter les clients ne pouvant pas forcément tous passer à l'électrique, en particulier ceux qui n'ont pas accès à une prise à domicile. Mais là où Renault frappe fort, c'est sur l'adoption d'un système embarqué Android OS.

Votre auto comme un deuxième smartphone

Renault est aujourd'hui la seule marque automobile avec Volvo (et Polestar) à partir sur cette stratégie, relativement simple : ne plus perdre de temps et d'argent à développer des systèmes d'exploitation souvent peu ergonomiques, lents, mal adaptés... et laisser ainsi faire un spécialiste du genre. En l'occurrence la firme américaine Google, qui se démarque d'Apple en la matière. Le géant de Cuppertino n'a pas, à l'heure actuelle, d'équivalent d'Android Automotive OS...

L'avantage d'un système Android natif, plutôt que d'un Android Auto basique par smartphone, c'est justement de ne plus avoir à connecter votre téléphone. L'écran tactile de votre auto devient lui-même votre système Android, connecté, avec son store d'applications (réduit, évidemment, à des applications spécifiques à l'auto), mais surtout avec son excellente fluidité, son ergonomie étudiée et sa personnalisation.

Les constructeurs n'ont que très rarement été de grands spécialistes de l'interface homme machine. La plupart des systèmes produits par les marques sont vite dépassés, parfois lents, et rarement convaincants d'un point de vue visuel et en matière de convivialité.

Google ne s'est pas trompé en développant Android Automotive : si Volvo et Renault sont pour l'instant seuls à l'adopter, PSA y passera à partir de 2023, et parions que d'autres grands groupes emboîteront le pas rapidement. La voiture électrique semble d'ailleurs aider grandement Google dans la démocratisation de cette interface, puisqu'aux Etats-Unis, les prochains modèles, comme le GMC Hummer EV, passeront sur Android Automotive.