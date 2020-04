Volkswagen : de gros problèmes logiciels pour l'ID 3 ?

Volkswagen peut-il parvenir à atteindre ses objectifs de CO2 sans la gamme ID ? La question se poserait selon le Süddeutsche Zeitung, qui annonce que la marque allemande connaîtrait bien de grandes difficultés avec la partie logicielle de l'ID 3, la première auto de cette nouvelle gamme.

La rumeur annonçait des discussions entre Mercedes et Volkswagen pour le développement d'un système logiciel commun (OS). Problème : selon nos confrères allemands, Mercedes était déjà en négociation avec BMW... En clair, il y aurait une infraction à la loi "antitrust" (sur la concurrence) si les trois groupes venaient à s'allier.

"En tout état de cause, il semble certain que les trois ne peuvent pas se réunir - ce ne serait guère légal en vertu de la législation antitrust et, en outre, difficile à concilier avec les egos et l'intérêt personnel, qui sont considérablement prononcés de toutes parts. Daimler devra donc choisir entre BMW et Volkswagen comme partenaire éventuel. Et cette décision aura les plus grandes conséquences stratégiques possibles pour les trois. Si vous vous retrouvez seul, vous pourriez avoir un énorme désavantage concurrentiel", précise le journaliste allemand, visiblement bien renseigné avec une source interne au constructeur.

Les premiers modèles d'ID 3 sortis des chaînes rencontreraient de gros problèmes logiciels. Même s'il s'agit certainement de modèles de présérie, Volkswagen pourrait prendre une décision radicale : lancer l'ID 3 dans une version "dépouillée" mais fiabilisée, quitte à proposer par la suite les mises à jour lorsque la marque aura mis réussi à résoudre les problèmes de code. Evidemment, il faudra attendre le mois de juin (ou plus tard, si le planning est décalé) pour voir ce qu'il en est de cette ID 3, avant de se prononcer.