Voici le futur "super SUV" électrique de Mercedes-AMG

Il y a Mercedes-amg et Mercedes-AMG : d’un côté des modèles de la gamme Mercedes revus et corrigés par le département AMG, comme tous les véhicules sportifs au catalogue de la marque à l’étoile de l’A35 jusqu’à la grosse Classe S 63. De l’autre, les véhicules conçus à 100% en interne par la division AMG comme l’ancienne AMG GT, l’actuelle AMG GT Coupé 4 Portes et le coupé AMG GT de seconde génération (mais aussi la supercar AMG One).

Il existera bientôt un autre modèle conçu de A à Z par le département sportif de Mercedes, qui prendra la forme d’un SUV comme le BMW XM (également développé par sa division réservée aux modèles les plus radicaux). Mais un SUV 100% électrique et non pas hybride rechargeable comme celui de la marque à l’hélice, qui reposera sur une nouvelle architecture d’AMG dédiée aux grands modèles électriques sportifs (l’AMG.EA).

Plus performant qu’un Tesla Model X Plaid ?

Pour l’instant caché sous une épaisse couche de camouflage, ce SUV électrique d’AMG concurrencera les modèles les plus puissants et sportifs du marché parmi les gros engins de luxe (Lotus Eletre, Tesla Model X Plaid, futur Porsche Cayenne électrique…). On sait qu’il utilisera des moteurs à flux axial et on évoque une puissance maximale dans la région des 1 000 chevaux, ce qui devrait devenir une nouvelle norme chez les véhicules électriques familiaux ultra-sportifs.

La version de série du SUV électrique d’AMG doit arriver dans les concessions en 2026. A noter que le constructeur allemand montre aussi les premières images de l’AMG GT Coupé 4 Portes de seconde génération, qui sera elle aussi électrique et basée sur la même plateforme. Là encore, il faudra se contenter de ces images d’un modèle lourdement camouflé mais on peut déjà constater qu’elle conservera la silhouette de « coupé à quatre portes » de la première mouture, actuellement en toute fin de carrière.